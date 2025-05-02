吃「辛殿」冰淇淋咬到碎玻璃 北市稽查見5缺失限期改善

有民眾1日在台北市辛殿麻辣鍋信義店用餐，吃冰淇淋時竟咬到碎玻璃，導致喉嚨受傷出血、胸悶就醫。（圖由楊先生提供）

2025/05/02 15:20

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用餐吞到大量碎玻璃 消費者爆辛殿麻辣鍋店長阻就醫逼刪文

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾昨天在台北市知名連鎖麻辣火鍋「辛殿麻辣鍋」信義店用餐，吃冰淇淋時發現口感異常，竟咬到碎玻璃，導致喉嚨受傷出血、胸悶就醫。他不滿店家不僅未展現誠意慰問，他欲上網發文寫出經歷更被要求刪文，只想息事寧人，延誤他的就醫時間。台北市衛生局今（2）日前往稽查，現場查有冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄等5項缺失，限期於5月5日前改善。

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楊先生在多個社群平台發文表示，1日下午他在辛殿麻辣鍋信義店用餐，在冰淇淋內吃到大量的碎玻璃。他說，由於該店冰淇淋製作時都會在灑上糖粉並火烤成焦糖以增加口感，所以起初他在咀嚼時以為咬到的東西是上面的碎焦糖，但後來越咬感覺越奇怪，脆脆的東西變的越來越粉，吐出來看才發現碎物竟然是細小的玻璃碎塊。

客人喉嚨出血控業者只想息事寧人

楊先生說，他向店家反映此事後，店長僅表示「公司之後會再跟他聯絡」便要結束當下談話，他當下再詢問公司後續要如何處理，沒想到店家不只連基本的慰問都沒有，安排就醫等醫療措施也絲毫未提，只反覆提到公司不希望有後續的延伸問題。隨後店家留意到楊先生在爆料公社社團打字，又上前關心，要求不要對外曝光此事，令他相當失望。

業者：碎玻璃是器皿撞破造成

台北市衛生局今天派員前往該店，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生稽查，現場查有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄、現場未能出示冰淇淋產品來源文件及食品業者登錄平台資訊未更新等缺失，已責令5月5日前改善完成，屆時複查若仍不符規定，依違反食安法第8條及第9條分別處6萬到2億及3萬到300萬元罰鍰。

衛生局轉述業者說法，指碎玻璃是因為器皿撞破造成，業者已檢討作業流程並全面檢視3家分店盛裝器皿，若有出現細紋就會淘汰，並表示事件發生當下有陪同民眾就醫、道歉並提供慰問金。

台北市衛生局2日派員前往辛殿麻辣鍋信義店稽查，現場查有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋等5項缺失，已責令5月5日前改善完成。（圖由台北市衛生局提供）

台北市衛生局2日派員前往辛殿麻辣鍋信義店稽查，現場查有作業區冰箱部分食材未覆蓋、出風口不潔等5項缺失，已責令5月5日前改善完成。（圖由台北市衛生局提供）

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