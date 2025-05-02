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    校園霸凌防制準則增「調和程序」 教育部製作懶人包助社會了解

    教育部製作懶人包助民眾更了解校園霸凌防制準則的「調和程序」。（教育部提供）

    教育部製作懶人包助民眾更了解校園霸凌防制準則的「調和程序」。（教育部提供）

    2025/05/02 15:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕校園霸凌議題廣受社會關注，為使學生在事件處理後，回歸正常的校園生活，教育部於去年4月17日修訂「校園霸凌防制準則」，於生對生事件的處理創設「調和程序」，教育部更進一步製作懶人包，以圖畫方式讓家長與學校更了解相關內容。

    學校是為教師及學生提供教育環境之場域，教育部指出，考量霸凌事件其核心議題為人際關係相處，生對生霸凌事件，需保留彈性給予學生試錯與學習之空間。有鑑於此，在調查程序之外，教育部於「校園霸凌防制準則」新創設「調和程序」，提供學校、家長處理霸凌事件的另一種選擇。

    教育部說明，「調和程序」著重並強調尊重當事人意願，在雙方同意下進行，由處理小組的委員與當事人訪談，提供中立、同理且溫暖的環境，讓雙方有對話的機會，透過溝通，學生可以相互理解行為的理由及所造成的傷害，共同討論彌補的方式，最終達到解決衝突與關係修復的目的。

    此外，為使霸凌事件均能妥善處理，當有一方無調和意願、避免權力不對等影響調和進行、處理小組委員認為無調和必要或調和無成立可能等情形時，仍保留原有機制中的調查程序，以維護受害當事人的權益。

    而教育部所製作的「調和程序懶人包」，內容包括說明如何向學校反映霸凌事件、調和程序及調查程序異同，並介紹「調和程序」的具體流程等。教育部呼籲，校園霸凌問題需要全校師生、家長以及社會各界共同關注和努力。

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