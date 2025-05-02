不簡單！路上驚見車屁股「凹成一坨」照開 網傻：要去報廢？

一名網友今日在Threads上PO出影片，表示地點在台北華江橋前，只見影片中一台銀色TOYOTA，尾部已經被撞到完全凹陷，面目全非，後車箱以及後座的玻璃則全部被清除，看起來相當「通風」。（擷取自Threads@anbangfu）

2025/05/02 16:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在高速公路或一般路上行駛，偶爾會看見一些車身微恙「有故事」的車輛。但是，應該很少有人看到車屁股被撞到整陀凹陷、後車箱及後座玻璃都已經去除的汽車還在路上行駛。有網友就將這樣的影片PO網，引發討論。

一名網友今日在Threads上PO出影片，表示地點在台北華江橋前，只見影片中一台銀色TOYOTA，尾部已經被撞到完全凹陷，面目全非，後車箱以及後座的玻璃則全部被清除，看起來相當「通風」。從中往內看，還可以看到駕駛座上的駕駛非常冷靜的駕駛該車，並在路口排隊等紅燈。

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其實，該車在一星期之前，就被發現出現在國道彰化路段，當時後方車輛紛紛閃避，就怕被掉落零件砸到，也引發議論。

影片曝光後，被轉載到臉書社團等其他平台，網友紛紛留言表示：「車子本身的品質還不錯，看吧！人家煞車燈還亮著」、「要開去報廢？」「人生再怎麼破破爛爛 還是要繼續走下去」、「很多這種的沒錢修車，開在路上也沒人敢靠近，反而很安全」、「應該是沒錢修又需要用車吧」。

根據《道路交通事故處理辦法》第十二條規定：「事故車輛機件損壞，其行駛安全堪虞者，禁止其行駛。」《道路交通管理處罰條例》第 30-1 條亦明確規範：

「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」影中車輛已經有違法之嫌。

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