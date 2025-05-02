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    青年暑期社區職場體驗增百名額 跨校學生助視障者欣賞攝影作品

    去年參與「青年暑期社區職場體驗計畫」的大學生陳欣庭（右）與曹孟涵（左）製作展覽會之作品講解海報含點字及語音導覽QR Code。（圖由教育部提供）

    去年參與「青年暑期社區職場體驗計畫」的大學生陳欣庭（右）與曹孟涵（左）製作展覽會之作品講解海報含點字及語音導覽QR Code。（圖由教育部提供）

    2025/05/02 14:57

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部鼓勵青年深入社區體驗，透過「青年暑期社區職場體驗計畫」安排進入非營利組織實際操作，並提供薪資，如暨南大學、中興大學就有學生前往台灣非視覺美學教育協會，協助視障者用摸的方式就能欣賞攝影作品，還獲得成果競賽季軍佳績。

    教育部青年署的「114年青年暑期社區職場體驗計畫」，集結全台超過400家非營利組織，今年更增加100個體驗名額，總計750個體驗名額，並由青年署提供4萬2885元薪資，讓青年有機會利用暑假期間至非營利組織進行1.5個月職場體驗。遍及全台各地職缺，包含社群行銷、營隊帶領、活動企劃等。

    國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系的陳欣庭，及國立中興大學圖書資訊學研究所的曹孟涵，因希望接觸不同族群，了解其困境與圖書資訊需求，同時對藝術及陪伴孩童充滿熱情，去年前往「社團法人台灣非視覺美學教育協會」，擔任藝術教育專員和行銷企劃專員。

    體驗期間，同學協助舉辦攝影創作展覽會，由陳欣庭負責將視障藝術家的攝影作品轉譯成觸覺圖，讓視障者藉由觸摸欣賞作品；曹孟涵則以「光」為核心，設計展覽主視覺及海報。此外，還製作雙視導覽地圖，結合觸覺和視覺元素，讓視障者藉由地圖了解作品位置，營造無障礙的展覽空間。2位同學更於去年全國成果競賽中，榮獲季軍佳績。

    陳欣庭分享，這段經歷，讓自己更加了解在非營利組織工作的意義，特別是陪伴視障兒童進行創作，舉行1場可觸摸的展覽，以及製作推廣協會的公益品，了解到自己以往看待世界的侷限。而透過體驗更貼近、理解視障者需求，並了解非視覺藝術的各種面向。

    曹孟涵則表示，除了學習專業技能外，這段時間認識許多在不同領域努力的專業人士，他們對於自己的要求，以及為組織推廣所付出的敬業精神，對於將要步入職場的自己來說，都是體驗期間所收穫的重要典範。

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