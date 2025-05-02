搭公共運輸追粉紅超跑 白沙屯首日雙鐵人潮成長近7成

白沙屯媽祖徒步進香5月1日展開，交通部政務次長陳彥伯2日表示，交通部啟動跨運具聯防，信徒踴躍搭乘公共運輸，首日雙鐵疏運7.5萬人次，較去年成長69％。（記者蔡昀容攝）

2025/05/02 14:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕白沙屯拱天宮徒步進香昨（1日）深夜啟程。交通部政務次長陳彥伯表示，交通部啟動跨運具聯防，信徒踴躍搭乘公共運輸，首日雙鐵疏運7.5萬人次，較去年成長69％。

陳彥伯說明，今年的白沙屯拱天宮徒步進香為期10天9夜，交通部長陳世凱非常重視疏運，除至高鐵及台鐵場站勘查，也與部裡同仁擬定疏運計畫，昨也指派自己及政務次長伍勝園至雙鐵及公路局場站視察疏運情形。

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陳彥伯報告，昨天台鐵白沙屯站6萬5931人次、較去年成長72.2％；高鐵苗栗站出站9046人次、成長48％；公路局與客運業者加開的臨時路線「高鐵至白沙屯拱天宮」，發車共159班，載運近5000人次，去程班次更是班班客滿。綜上來看，昨天自高鐵苗栗站出站的旅客，每2人就有1人前往拱天宮進香。

陳彥伯表示，交通部今年為此特製「勇」字疏運平安守車票，限量發放5000份，領取信眾很開心，也有網友敲碗許願製作紀念悠遊卡，這部分交通部會納入考慮。

對於今天凌晨彩帶入侵台鐵軌道造成延誤，陳彥伯表示，台鐵目前還在調查彩帶來源，如有進一步消息，台鐵會對外說明；同時也呼籲民眾，進香攜帶的東西，務必保管好，避免影響安全。交通部司長林福山補充，首先要先了解彩帶來源，如涉及相關違規事項，台鐵會進行勸導或依法處置。

陳彥伯也呼籲，信眾徒步至北港朝天宮之後，公路局也有安排巴士，接駁高鐵苗栗站往返白沙屯、北港朝天宮往返台鐵嘉義站。

5月3日媽祖鑾轎抵達北港後，北港朝天宮至台鐵嘉義站直達公路客運路線，約每15分鐘1班車，收費為全票50元、半票25元；5月11日媽祖回鑾亦會提供白沙屯至高鐵苗栗站公路客運接駁，高峰班距約10分鐘1班，客滿即發車。

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