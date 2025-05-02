通勤族福音！2088C路線增06:28班車 孝東路直上台62線

2088C路線今年3月3日開辦，為了紓解2088通勤巴士載客壓力，5月5日將再加開早上6點28分班車，縮短通勤族到台北時間。（圖為基隆市政府交通處提供）

2025/05/02 14:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕2088C路線於2025年3月3日首發後，基隆市政府及國民黨立法委員林沛祥持續向台北市區監理所及大都會客運爭取2088C路線增加班次，5月5日（下週一）起再新增1班6點28分從海科館發車，行駛至孝東路站後，直接上台62號甲線至國道一號進入台北市區，縮短通勤時間。

市府交通處表示，2088C新路線，是在於紓解2088A路線於上午尖峰時段客滿後，仍需繞行市區的困境。

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基隆市長謝國樑再次感謝林沛祥多次協調台北市區監理所及大都會客運，透過中央地方協力合作及大都會客運的努力，成功爭取2088C路線增開上午6點28分班次路線；感謝交通部以及大都會客運公司大力協助推動提升通勤效率路線方案。

交通處說明，2088路線為基隆通勤族的黃金路線，市府將持續爭取更多路權彈性及班次資源，5月5起2088C路線將共計2班次自海科館發車行駛至孝東路站後，直接上台62號甲線至國道一號進入台北市區，可望縮短民眾的通勤時間，提升整體行車效率。

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