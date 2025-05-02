粉紅超跑裝渦輪！子時起駕 13:35離開台中抵彰化

白沙屯媽祖鑾轎速度飛快，今天下午1點35分左右，已離開台中市進入彰化伸港鄉。（記者陳建志翻攝）

2025/05/02 14:31

〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖鑾轎，1日深夜11點25分起駕，展開10天9夜的徒步進香行程，媽祖鑾轎一路急行軍，從苗栗進入台中，今天上午11點46分進入台中龍井，約下午1點35分左右已經離開龍井進入彰化縣伸港鄉境內，繼續往雲林縣北港朝天宮的進香行程。

白沙屯媽祖鑾轎昨天深夜11點25分起駕後，帶領32萬報名「香燈腳」，展開為期10天9夜的徒步進香行程，媽祖鑾轎一路急行，今天清晨從苗栗進入台中市，約上午11點46分進入台中市龍井區，沿西濱路2段、3段南下，一路往雲林北港急行。

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台中市警局烏日分局劉雲鵬分局長率領分局同仁，一路護送鑾轎前進，沿途共動員113名警民力，實施安全維護並於各重要路口實施交通指揮，讓進香隊伍一路順暢、平安。

媽祖鑾轎在眾多信徒跟隨下，走台17線西濱公路跨越烏溪，約在下午1點35分左右，從台中龍井進入彰化伸港鄉，14個小時已經走了50多公里，飛快的速度，加上天氣炎熱，考驗信徒的體力。

白沙屯媽祖鑾轎今天接近中午時抵達台中龍井，烏日分局劉雲鵬分局長（左2）帶著陳谷楓、許正懋2位副分局長和100多位同仁與民力，護送鑾轎前進。（記者陳建志翻攝）

白沙屯媽祖鑾轎，今天下午1點多走台17線西濱公路跨越烏溪，沿途數萬信徒跟隨。（記者陳建志翻攝）

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