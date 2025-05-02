在雲縣滯洪池做這些事 小心荷包失血

口湖椬梧滯洪池是縣內最大的滯洪池，生態豐富、休憩步道綠樹如蔭，縣府制定滯洪池使用管理要點，規定不得從事釣魚、游泳、划船等行為，違反者將依法規開罰。（記者黃淑莉攝）

2025/05/02 14:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府制定「雲林縣滯洪池使用管理要點」今年公告後上路，除明訂租借收費標準及使用規則，也明訂不得在滯洪場域內從事游泳、釣魚、捕魚、放生、划船等行為，違反者將依「雲林縣公園管理自治條例」等法規裁罰，例如釣魚或游泳最高可罰6000元。

縣府水利處統計，縣府管理的大小滯洪池共有23處，其中有4處因有規畫步道等休憩設施民眾使用率高，包括口湖鄉椬梧滯洪池、虎尾鎮平和滯洪池、大埤鄉北鎮滯洪池及元長鄉客子厝滯洪池。

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水利處防洪維護科長伍忠政指出，椬梧滯洪池生態豐富、綠樹成蔭，環池步道吸引許多民眾、遊客休憩，不過這幾年也陸續接獲民眾投訴有人在滯洪池釣魚、步道上騎機車等行為，甚至有民眾因勸阻遊客在滯洪池旁露營反被嗆，為免發生危險或不必要爭議，縣府制定使用管理要點有效管理。

伍忠政說，「雲林縣滯洪池使用管理要點」中明訂滯洪池內不得有以下行為，隨地吐痰、便溺、檳榔汁、亂丟煙蒂或其他廢棄物；任意裸體或其他妨害善良風俗行為，不聽勸阻；販賣、出租物品或其他營利行為；在滯洪池內游泳、沐浴、洗滌、捕魚、釣魚、放生、划船或其他水上活動；曝曬衣服或其他物品、放置私人物品、任意植栽。

還有不得攜帶未加適當防護措施的動物；張貼、懸掛海報、布條、旗幟等文宣廣告；喝酒、鬥毆滋事或攜帶危險物品、吸毒或施打煙毒；未經許可駕駛機動車輛進入及違規停放。

伍忠政指出，有違反者將依廢棄物清理法、社會秩序維護法、雲林縣公園管理自治條例等法規裁罰。

另管理要點也明確規範機關團體可申請租借，使用目的以學術、藝文、公益及保閒運動等性質為限，每場次活動使用費2萬元、場地維護費1萬元，並要繳交保證金5萬元，活動結束後確認沒問題保證金會退還。

口湖椬梧滯洪池是縣內最大的滯洪池，生態豐富、休憩步道綠樹如蔭，成為雲林沿海地區重點遊憩景點。（圖由民眾提供）

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