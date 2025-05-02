香甜多汁！桃園「媽媽桃」豐收 產量較去年多2成

今年拉拉山媽媽桃盛產，產量約294噸，較去年增加2成。（記者謝武雄攝）

2025/05/02 14:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年5到7月是拉拉山水蜜桃產季，5月上市的水蜜桃又稱媽媽桃；由於今年媽媽桃盛產，農業局今舉辦行銷記者會，局長陳冠義表示，10、11日於中壢銀河廣場，14日在市府前廣場都有媽媽桃販售活動，另農業局於4月9日起在「桃園好農」推出媽媽桃預購，提供2盒免運、12粒裝每盒折50元等預購優惠，如今預購數量已突破千盒。

陳冠義表示，每年5月至7月為拉拉山水蜜桃產季，媽媽桃種植中低海拔區域，每年母親節前後為盛產期，媽媽桃皮薄、果肉細緻、口感香甜，頗受各界歡迎，今年媽媽桃種植面積約43.5公頃，產量約294公噸，產量較去年增加2成；今年水蜜桃種植面積約210公頃總產量則超過1100公噸。

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他說，本屆農漁會改選，女性三巨頭人數由3人增至7人，由於適逢母親節前夕，農業局特別邀請13位女力，一同為媽媽桃行銷，而媽媽桃鮮甜多汁，是母親節贈禮最佳選擇之一，農業局也結合百大青農吳欣蓓以智慧溫室栽培的康乃馨盆花，以7種品種組合而成感恩花禮，給民眾更多元選擇。

陳冠義表示，桃園女力在農業推動貢獻良多上，適逢母親節前夕，農業局特別邀請13位優秀女力，象徵桃園有13個行政轄區，一同為在地農產行銷。

復興區農會理事長曾鴻姿表示，媽媽桃有好幾種品種，5月初是紅林，春風春蜜，6月初是老品種紅玉，這些都是媽媽桃品種，7月初換水蜜桃上市，有旅客到復興可以到爺亨部落，遍地都是媽媽桃非常壯觀。

桃園菓菜公司董事長呂淑貞表示，很樂意參與媽媽桃推廣，會認真支持在地農業，尤其是看到很多二代媽媽、青農返鄉接手，顯示桃園銷售的管道、條件越來越好，讓他們願意回鄉。

為行銷拉拉山媽媽桃，農業局長陳冠義找來多位女性首長推廣。（記者謝武雄攝）

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