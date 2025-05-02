中市十三期重劃區變垃圾場 地政局長允撥款裝監視器無下文、議員促快

市議員朱暖英批十三期成垃圾場。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/02 14:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家中的土地慘遭被當垃圾場！市議員朱暖英今天痛批，台中市十三期重劃區交地不久，竟成為不肖人士亂倒垃圾之處，要求地政局利用重劃基金來裝設監視器，地政局長曾國鈞曾同意提供經費給警察局，但警察局至今仍未收到經費，要求地政局儘快撥款；曾國鈞當場儘速撥款。

市議員朱暖英表示，她接獲陳情，台中市十三期重劃區從今年初開始，農曆年前居家大掃除之後，自家土地前人行道遭人濫倒，裝潢、土石、一般傢俱等廢棄物，還有從彰化方向跑來的，但是因無監視器找不到偷倒垃圾的兇嫌，卻遭環保局認定地主負有管理責任開單罰款。

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朱暖英更指出，地政局主管從十三期重劃區地主身上，取得的抵費地盈餘款，約有3、4百億元可編列預算，有做道路、路燈等公共設施，唯獨監視器至今仍未裝設，抵費地已把地主扒一層皮，現在地主是被偷倒垃圾又要被罰錢；地政局只收錢不盡義務，不合理。

朱暖英不滿的指出，難道要地主24小時都守在重劃區看誰來丟垃圾嗎？像監視系統是基礎的管理設備。地政局應該要編預算去善盡重劃區的管理責任，盡快建置監視系統才對，防止不肖份子繼續偷倒垃圾，不然就是放任偷倒垃圾的兇手，只會欺侮百姓。

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