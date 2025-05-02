聯手旅行社推環保標章旅館 環境部送2千萬環保綠點

環境部與旅行社合作，推「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，鼓勵民眾選住環保標章旅館，每晚送1萬5千環保綠點（約150元台幣），還可抽免費1晚的住宿券。（圖由環境部提供）

2025/05/02 14:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕為推廣永續、低碳的環保旅宿，環境部今年首次與4大旅行社合作，攜手推動「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，鼓勵民眾選住環保標章旅館，每晚送1萬5千環保綠點（約150元台幣），將共贈送2千萬環保綠點，還有機會再抽免費1晚住宿，盼大家一起實踐節能減碳及永續消費。

環境部表示，該方案與四方通行、可樂旅遊、飛行家旅行社及雄獅旅遊等合作，5月5日起跑，到6月底止，只要民眾透過合作旅行社，入住環保標章旅館，每房可獲得1萬5千點環保綠點。此外，活動開跑1個月內，成功領取綠點的民眾，還可參加抽獎活動，有機會獲得環保標章連鎖旅館的住宿券1張。

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環境部指出，近期將邀請更多旅宿業者加入環保標章行列，這次活動是旅宿業邁向永續發展的起跑點，全台逾150多家環保標章旅館，在節能減碳、減塑減廢及資源循環利用等方面表現出色，充分展現綠生活的理念，也期盼旅客在享受旅程的同時，能透過選擇環保旅館，輕鬆實踐環保行動。

至於環保綠點，環境部也說，民眾拿到綠點後，可於全台超過3千家合作商店使用，包括四大便利商店、量販店及餐飲店等，讓民眾能將點數用於支持低碳飲食與綠色生活產品，從食、衣、住、行全方位實踐淨零綠生活，打造完整的綠色消費循環。

詳情可見淨零綠生活平台或環保集點網站。

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