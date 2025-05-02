為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    聯手旅行社推環保標章旅館 環境部送2千萬環保綠點

    環境部與旅行社合作，推「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，鼓勵民眾選住環保標章旅館，每晚送1萬5千環保綠點（約150元台幣），還可抽免費1晚的住宿券。（圖由環境部提供）

    環境部與旅行社合作，推「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，鼓勵民眾選住環保標章旅館，每晚送1萬5千環保綠點（約150元台幣），還可抽免費1晚的住宿券。（圖由環境部提供）

    2025/05/02 14:36

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為推廣永續、低碳的環保旅宿，環境部今年首次與4大旅行社合作，攜手推動「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，鼓勵民眾選住環保標章旅館，每晚送1萬5千環保綠點（約150元台幣），將共贈送2千萬環保綠點，還有機會再抽免費1晚住宿，盼大家一起實踐節能減碳及永續消費。

    環境部表示，該方案與四方通行、可樂旅遊、飛行家旅行社及雄獅旅遊等合作，5月5日起跑，到6月底止，只要民眾透過合作旅行社，入住環保標章旅館，每房可獲得1萬5千點環保綠點。此外，活動開跑1個月內，成功領取綠點的民眾，還可參加抽獎活動，有機會獲得環保標章連鎖旅館的住宿券1張。

    環境部指出，近期將邀請更多旅宿業者加入環保標章行列，這次活動是旅宿業邁向永續發展的起跑點，全台逾150多家環保標章旅館，在節能減碳、減塑減廢及資源循環利用等方面表現出色，充分展現綠生活的理念，也期盼旅客在享受旅程的同時，能透過選擇環保旅館，輕鬆實踐環保行動。

    至於環保綠點，環境部也說，民眾拿到綠點後，可於全台超過3千家合作商店使用，包括四大便利商店、量販店及餐飲店等，讓民眾能將點數用於支持低碳飲食與綠色生活產品，從食、衣、住、行全方位實踐淨零綠生活，打造完整的綠色消費循環。

    詳情可見淨零綠生活平台環保集點網站

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播