2025年郵票選美前3名出爐！ 抽獎名單公布

2025年郵票選美活動第一名是「台南400紀念郵票小全張」。（圖由中華郵政提供）

2025/05/02 13:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年郵票選美活動3月3日至4月7日舉辦，總票數68萬4436票，第一名是「台南400紀念郵票小全張」、第2名「注音符號郵票（第3輯）－ㄚ」、第3名為「注音符號郵票（第3輯）－ㄏㄠˇ」。

中華郵政3月3日至4月7日舉辦郵票選美活動，民眾透過明信片、活動網站、「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲專頁及中華郵政LINE官方帳號等方式投票，順利選出前3名。

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中華郵政表示，這次活動共290個獎項，在律師見證下，已陸續抽出臉書粉絲專頁10名得獎者，LINE官方帳號投票10名、活動網站線上即時抽獎30名，明信片及活動網站投票公開抽獎儀式4月25日則抽出240名得獎者。

中華郵政說明，頭獎、貳獎、參獎、肆獎、特別獎、金獎、銀獎、銅獎、金手指獎、首獎、二獎、三獎及四獎等得獎者，接獲得獎通知單後，請於7月31日下午5時前，攜帶得獎通知單及國民身分證或護照至鄰近郵局營業窗口辦理兌獎手續，幸運獎、好運獎、普獎、Facebook獎及LINE獎等5個獎項，獎品將以掛號郵件逕寄得獎者。

中華郵政表示，得獎名單今（5月2日）公布於全國各郵局營業窗口、中華郵政全球資訊網及114年郵票選美活動網站。

2025年郵票選美活動第三名是「注音符號郵票（第3輯）－ㄏㄠˇ」。（圖由中華郵政提供）

2025年郵票選美活動第二名是「注音符號郵票（第3輯）－ㄚ」。（圖由中華郵政提供）

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