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    遇見忘拔機車鑰匙大讚「台灣很安全 」 網笑：但食物常不見

    1名網友分享，看到1輛機車上插著鑰匙，疑似車主忘記拔走，甚感台灣治安良好便拍照上傳，PO文曝光後引起大量網友討論。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

    1名網友分享，看到1輛機車上插著鑰匙，疑似車主忘記拔走，甚感台灣治安良好便拍照上傳，PO文曝光後引起大量網友討論。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

    2025/05/02 14:34

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，看到1輛機車上插著鑰匙，疑似車主忘記拔走，甚感台灣治安良好便拍照上傳，PO文曝光後引起大量網友討論，有人笑說「皮包、鹹酥雞、手機，就很有可能被偷走」。

    這名網友於「路上觀察學院」臉書社團發文，在路上看到1輛機車，疑似車主忘記拔走鑰匙，原PO不禁感嘆：「台灣就真的很安全啊。來～猜猜幾小時了」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「皮包、鹹酥雞、手機，就很有可能被偷走，我被偷過乾麵+滷味，我排隊30分才買到」、「但機車上的食物跟抹布卻時常會不見」、「機車星期五停騎樓，星期一要上班才發現鑰匙插在機車上兩天，沒事。台灣人真讚」、「在台灣被偷的只有鹹酥雞便當」、「機車鑰匙不會不見，掃碼繳費出來不到1分鐘，我的生日蛋糕被幹走了，台灣最不安全的就是視線離開美食，然後它就被幹走了」。

    不過也有網友認為「整路都是監視器，傻了才會去偷」、「倖存者偏差，我家人就被偷過，腳踏車、機車、小貨車、安全帽、書包、錢包」。

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