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    嘉義古厝百合將綻放 「百合阿嬤」歡迎大家來賞花

    嘉義新港百合阿嬤歡迎大家來賞花。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義新港百合阿嬤歡迎大家來賞花。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/02 14:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉板頭古厝「鐵炮百合」每逢盛開季就成了拍照打卡熱點，目前雖大多仍含苞待放，但已吸引不少攝影人前來搶先拍，有「百合阿嬤」之稱的屋主蘇蔡阿嬤歡迎大家來賞花。

    古厝百合有段兄妹情的感人故事，古彎子內庄因為北港溪改道居民被迫往南、北遷徙，分別落戶於新港鄉板頭村下灣仔內與雲林縣北港鄉上彎子內，嫁到下灣仔內的古厝屋主蘇蔡阿嬤，10多年前從住在上彎子內的哥哥家挖了2棵百合回來種在自家庭院，漸漸生成整片純白花海，阿嬤從每年盛開挺立的百合花海感受到仙逝哥哥仍陪伴著她。

    張姓攝影者表示，古厝百合會成為攝影熱區有幾個關鍵，首先是與古厝構成唯美景象，而板頭村有交趾陶故鄉美譽，每戶人家都有造型可愛的交趾陶藝術郵筒，與百合同框美不勝收，白色的百合花中夾雜著日日春的紅色花序，紅白相映成趣。

    議員黃啟豪指出，打卡熱點古厝百合位於板頭厝鐵橋大壁畫附近，到這裡賞花拍照時，除順道在板頭村巷弄尋找交趾陶之美外，還可以到距離數百公尺的「海賊庄休閒農場」拍照，這裡雖然尚未開放人園，但令人眼睛為之一亮外型可以拍好拍滿。

    古厝、交趾陶郵筒與百合構成美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    古厝、交趾陶郵筒與百合構成美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    可愛的交趾陶郵筒與百合花相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    可愛的交趾陶郵筒與百合花相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    鐵炮百合與日日春紅白相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

    鐵炮百合與日日春紅白相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

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