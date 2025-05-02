中捷紅線延至豐原火車站？ 捷工局：納入規劃參考

市議員邱愛珊要求捷運紅線要延伸至豐原火車站。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/02 14:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運紅線正在進行可行性研究，台中市議員邱愛珊要求捷運紅線應延伸至豐原火車站，打造北台中具指標性的轉運特區；捷運工程局表示，紅線（崇德豐原線）延伸至豐原車站的建議，會將相關延伸建議事項納入規劃參考。

邱愛珊表示，根據媒體調查，96%民眾支持捷運紅線延伸到豐原車站，顯示民意高度期待市府強化北台中公共運輸整合，市府對民意不能視而不見。

請繼續往下閱讀...

台中捷運紅線（崇德豐原線）是台中市中期路網優先推動路線之一，台中市推動捷運中期路網，往返台中市區與豐原地區的「中捷紅線」，初步規劃路線採高架設計，全長約11.8公里，自崇德路與三民路路口開始，沿線途經崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路等主要幹道，並預計設置9座高架車站，有效串聯台中市區至豐原地區的運輸走廊。

中捷紅線（崇德豐原線）行經一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要商圈與生活廊道，強化北台中地區的交通運輸效能，未來會銜接中捷綠線、機場捷運線（橘線）。

捷工局表示，紅線可行性研究案已於今年4月21日決標，並啟動相關作業，後續再於4月29日辦理啟始會議，未來將陸續辦理現勘、工作執行計畫書、期中報告、期末報告等相關作業，以利及早完成報告書，及早提送中央審議，落實推動台中整體捷運路網願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法