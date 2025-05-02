成立不到1年就爆離職潮？ 北市青年局：有更好規劃都支持

北市青年局去年6月掛牌成立。（資料照）

2025/05/02 13:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市青年局去年6月成立，不過北市議員趙怡翔指出，青年局成立不到1年，國際發展科已有3名公務員請辭、商調，另還有1名職務代理人拒絕報到、1名約聘人約不續約，僅剩7名職員留任；此外，還有1名員工約期已至，但主管稱離職手續未完成，隔天需繼續上班否則將扣留加班費。年局表示，同仁有更佳生涯規劃與選擇，青年局一向樂於祝福，並全力支持；針對離職同仁程序與加班費，經查都依規處理。

趙怡翔表示，近日接獲多起陳情，指出青年局國際科問題頻傳，包括去年至今，已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，讓國際科僅剩7名職員留任。

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趙怡翔指出，當中1位同仁約期至去年6月30日，卻被威脅離職手續未完成，隔天還要繼續上班，否則將扣留日前累積的加班費，如果屬實，就是明顯違法行為，他要求市府相關單位調查與處理，涉及管理不當或霸凌絕對不能通融。

青年局回應，國際科同仁普遍具備外語能力及涉外事務經驗，且具有優秀的學經歷背景，因而常獲各界延攬；後續職涯發展包括前往半導體科技產業、日本政府單位任職以及回到市府擔任副發言人等，青年局對於同仁有更佳的生涯規劃與選擇，一向樂於祝福，並全力支持。

青年局表示，主管並無要求該離職員工於6月30日約期到期後，仍須於7月1日到職上班，且其請假及離職程序均依規獲准，並如實核發加班費。

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