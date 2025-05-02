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    台東某國小特教班虐童案 縣府公布裁處結果

    台東縣某國小特教班日前傳出教師虐童案件。（資料照）

    台東縣某國小特教班日前傳出教師虐童案件。（資料照）

    2025/05/02 16:05

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣某國小特教班日前傳出教師虐童案件，台東縣政府教育處今公布調查結果，包括嚴懲涉案的2名教師及1名特教助理員，並處分校長及2名相關知情未報人士；據了解，涉嫌施暴的高姓老師已前往台東地檢署接受偵訊，否認多半指控後以5萬元交保候傳。

    台東縣某國小發生特教班多名學生遭到老師霸凌、虐待，民進黨立委伍麗華4月2日陪同家屬召開記者會指控學校及台東縣教育處未積極處理。

    台東縣政府今天公布調查裁處結果，高姓老師涉施暴，依據幼兒教育及照顧法第50條規定處以新台幣60萬元最高罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，且終身不得擔任教保相關服務人員；另涉未主動通報其他老師犯行罰5萬元，共罰65萬元；至於施暴導致學生受傷部分，縣府已主動提供調查資料給檢察機關偵辦。

    另，宋姓教師也涉霸凌，處以24萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱，同時解聘，且3年不得聘任為教保相關服務人員；宋員另知悉有老師施暴未通報，再處以5萬元罰鍰，共罰29萬元；黃姓特教學生助理員涉有不當管教行為，但情節不重大，處以6萬元罰鍰，並公布其姓名及學校名稱。黃員知悉霸凌未通報，再處以3萬元罰鍰，共罰9萬元。

    其他相關人員部分，丘姓特教學生助理員及洪姓學前特教巡迴輔導教師，知悉未報分別處以3萬元及4萬元罰鍰；陳姓校長涉管理不周，處以6萬元罰鍰，並暫時調離校長職務接受調查。

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