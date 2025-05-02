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    國海院調查南沙太平島陸寄居蟹 1現象證明「棲地環境天然」

    國海院夜間調查南沙太平島陸寄居蟹生態。（國海院提供）

    國海院夜間調查南沙太平島陸寄居蟹生態。（國海院提供）

    2025/05/02 13:32

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院調查南沙太平島3種陸寄居蟹共615隻發現，超過9成揹負天然的海螺殼，且都沒有揹負人造垃圾，顯示太平島陸寄居蟹所需的螺殼資源充足，棲地環境也相對天然。

    國海院表示，2021年底完成建置南沙海洋研究站後，研究團隊於2024年3月乾季和7月濕季，使用掉落式陷阱採樣法，調查陸寄居蟹共有3種，分別是「皺紋陸寄居蟹」、「短掌陸寄居蟹」及「橙紅（珠粒）陸寄居蟹」，以皺紋陸寄居蟹為最優勢的種類。

    國海院指出，陸寄居蟹平日棲息海岸附近的樹林，以有機碎屑為食，只有在繁殖期間，才回到海裡交配、產卵。2024年國外學者研究報告顯示，目前世界17種陸寄居蟹中，有10種曾被發現揹負人造垃圾。

    嘉義大學生物資源學系教授邱郁文強調，海螺面臨人類大量獵捕的壓力，造成螺殼資源短缺，陸寄居蟹尋無海螺殼，被迫揹負人造垃圾或非洲大蝸牛殼。

    陸寄居蟹的尾部有一倒鉤，用來勾住殼軸，讓自己不易被敵人拉出，但人造垃圾無法讓寄居蟹的尾部穩定勾住，且人造垃圾不如天然螺殼能讓牠們的大螯完全擋住殼口，無法有效保護自己。

    另外，如以非洲大蝸牛空殼為家，就自身防禦來說，非洲大蝸牛的殼較海螺殼輕薄，會導致雌蟹在海邊釋放蚤狀幼生時較容易被海浪捲走。

    國海院強調，中興大學生命科學系教授施習德曾在東沙島調查，發現皺紋陸寄居蟹使用非洲大蝸牛的比例高達94%及73%。但國海院這次在太平島調查將近600隻皺紋陸寄居蟹，僅6%揹負非洲大蝸牛殼，多達81%揹負蠑螺殼，13%揹負其他種類的海螺殼，尚未發現揹負人造垃圾，凸顯太平島的生態棲地環境良好。

    太平島數量最多的皺紋陸寄居蟹。（國海院提供）

    太平島數量最多的皺紋陸寄居蟹。（國海院提供）

    太平島體型最大的短掌陸寄居蟹。（國海院提供）

    太平島體型最大的短掌陸寄居蟹。（國海院提供）

    揹負非洲大鍋牛殼的橙紅 （珠粒） 陸寄居蟹。（讀者提供）

    揹負非洲大鍋牛殼的橙紅 （珠粒） 陸寄居蟹。（讀者提供）

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