彰化火車站MOOVO公共自行車全壞光？ 原來是民眾惡作劇誤導

彰化火車站前MOOVO公共自行車設計有紅色拉條，如果騎乘發現有故障就拉起「請檢修」拉條。（民眾提供）

2025/05/02 13:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全部都壞了？有民眾昨天（1日）要到彰化火車站前要體驗MOOVO公共自行車，卻發現全部都是掛上紅色「請檢修」拉條，一輛都借不到。營運廠商運點公司表示，昨天派員了解，發現是遭到民眾惡作劇，已立即復原。

運點公司指出，昨天接獲民眾反應，馬上就派人前往了解情況，發現是遭人惡作劇，故意把多輛明明都好好的公共自行車，就自行把「請檢修」紅色拉條拉起來，誤導民眾以為是壞掉待檢修的自行車。

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運點公司強調，針對有人惡作劇一事，當場就全面清點，把少數真正要待修的自行車，用三角錐與連桿區分出來，避免被誤借。而功能完好、卻被故意拉起「請檢修」拉條的部分則予以還原，讓真正有需要的人可以騎乘。

運點公司經理林緯宸指出，彰化火車站為全縣公共自行車使用量最大的站點，在上下班的尖峰時段，每小時借車量可達400車次以上。為了讓服務不中斷，都會透過後端系統即時監控系統，隨時盤點每個站點的車輛借還狀況，避免出現「一車難求」的情況。

不過，有民眾指出，彰化火車站前的公共自行車常常都是一車難求，尤其是早上時段，學生一出站，自行車就全部搶光光，只好走遠一點到其它站點，才能如願騎乘。

彰化火車站前MOOVO公共自行車設計有紅色拉條，如果騎乘發現有故障就拉起「請檢修」拉條。（民眾提供）

彰化火車站前公共自行車昨天傳出惡作劇一事，全面盤點後把真正待檢修的紅色拉條自行車，全部集中以交通錐與拉桿圍起來，避免誤騎。（民眾提供）

彰化火車站前的公共自行車是全縣最熱門的站點，常常都是一車難求。（民眾提供）

彰化火車站前的公共自行車是全縣最熱門的站點，常常都是一車難求。（民眾提供）

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