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    媲美日本！阿里山慈雲寺多花紫藤盛開迎賓

    阿里山慈雲寺多花紫藤宛若瀑布般的長花序令人驚艷。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤宛若瀑布般的長花序令人驚艷。（圖由嘉義林業分署提供）

    2025/05/02 13:00

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林園區櫻花已經謝幕，目前賞花焦點為媲美日本的多花紫藤，慈雲寺、高山植物園、沼平公園、阿里山賓館等處的多花紫藤已進入滿開階段，如瀑布般的超長花序令人驚豔，花期可到5月下旬，現在來阿里山賞花正是時候。

    「阿里山達人」黃源明指出，這幾天來到阿里山慈雲寺的遊客，進入禪寺庭院，肯定會被多花紫藤宛若瀑布般的長長花序驚豔，慈雲寺的多花紫藤遠從日治時期開始種植，至今已有百餘年的歷史。因為花序超過100公分，盛開的氣勢有如紫藤瀑布。

    黃源明表示，目前正是慈雲寺多花紫藤的滿開期，雖然近日有飄雨，但是對整體花況沒有太多影響，不想出國卻想體驗紫藤瀑布的小確幸，這個週末假假期不妨安排上山走走。至於花況可以維持多久，還是要看未來的天氣變化而定，紫藤非常怕明顯降雨，所以有空早點上山就對了。

    黃源明說，在森林遊樂區內開放場域的多花紫藤被台灣獼猴取食之際，慈雲寺最具歷史意義的多花紫藤，在相關單位的保護介入，得到明顯的具體效果，建議最佳的賞紫藤時段為中午前後，光線會穿透庭院的紫藤花架，晴天陰天各有不同的賞景效果。

    阿里山慈雲寺多花紫藤滿開宛若瀑布。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤滿開宛若瀑布。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤宛若瀑布的長花序。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤宛若瀑布的長花序。（圖由嘉義林業分署提供）

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