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    吉貝海淡廠去年啟用供水 民眾投訴環境雜亂如廢墟

    吉貝海水淡化廠已啟用供水，廠房四周仍髒亂不堪。（葉竹林提供）

    吉貝海水淡化廠已啟用供水，廠房四周仍髒亂不堪。（葉竹林提供）

    2025/05/02 13:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年風光舉行啟用典禮的吉貝海水淡化廠，卸下開幕日華麗外表後，至今卻是堆滿施工殘材與廢棄物，景象雜亂，形同廢墟。經當地居民向前馬公市長葉竹林反映，葉竹林籲主管單位儘速清理。台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，工程在收尾階段，已責成廠商盡速處理。

    根據民眾向葉竹林陳情指出，該廠周遭垃圾已放置3年之久，周邊不僅無安全圍籬，也未妥善清理建材與垃圾，對當地觀光形象造成極大傷害，尤其正值夏季旅遊旺季，外地遊客絡繹不絕，髒亂不堪的環境，必定會讓人觀感不佳。

    葉竹林表示，任何公共工程完工後，均應依合約規定進行善後清理，不應讓民眾承擔環境與安全風險。呼籲台灣自來水公司及主管機關儘速派員清理現場、改善環境，回應居民訴求，也讓吉貝以整潔樣貌迎接每一位旅人。

    自來水公司在澎湖北方吉貝島設置的600噸海水淡化廠，去年配合海上花火節最終場，舉辦啟用產水儀式。台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，吉貝海淡廠於去年先行供水，目前進行工程收尾階段，經洽施工廠商，上個月就已經有找到吉貝在地的營造廠商協助整理清運，要再一併運回本島，但是因為離島廠商的處理進度緩慢，廠商已再要求協助處理廠商能盡快處理。

    台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，已責成廠商盡速處理。（葉竹林提供）

    台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所表示，已責成廠商盡速處理。（葉竹林提供）

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