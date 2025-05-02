地震危樓玉井文化大廈復建仍無共識 第3次開放取物

地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

2025/05/02 12:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井文化大廈在「0121楠西地震」時嚴重受損，被列為危樓，住戶緊急撤離，現場暫時關閉、管制，今天第3次開放返家取物；至於原址要修復或重建，目前居民意見仍待整合，工務局呼籲應儘速召開區分所有權人會議，凝聚共識，決定後續處理方式。

今年元月21日楠西發生地震，緊鄰的玉井也傳出災情，尤其文化大廈的梁柱嚴重受損，有危險之虞，市府工務局緊急加固、支撐，暫時穩住結構安全，避免倒塌。

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由於居民緊急撤離，公所協助依親、安置或租屋，解決住的問題，之前也開放2次返家取物，因應生活所需。

文化大廈的後續處理方式，要由居民取得共識，據了解，目前修復、重建的意見都有，將再進一步的協調；工務局指出，若決定專案補強，住戶最快明年可重返家園。

文化大廈建於1995年，共30戶，分前、後棟，公所查報，目前居住的有26戶、49人。

地震發生至今，市府團隊多次到區公所召開復原工作說明會，持續積極處理震災後的修繕補助，以及紅黃單解除列管申請。

工務局說，3月28日也邀集國土署中央單位與國震中心等，至玉井區公所針對文化大廈說明弱層補強方案，舉辦說明會。

地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

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