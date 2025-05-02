為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地震危樓玉井文化大廈復建仍無共識 第3次開放取物

    地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

    地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

    2025/05/02 12:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井文化大廈在「0121楠西地震」時嚴重受損，被列為危樓，住戶緊急撤離，現場暫時關閉、管制，今天第3次開放返家取物；至於原址要修復或重建，目前居民意見仍待整合，工務局呼籲應儘速召開區分所有權人會議，凝聚共識，決定後續處理方式。

    今年元月21日楠西發生地震，緊鄰的玉井也傳出災情，尤其文化大廈的梁柱嚴重受損，有危險之虞，市府工務局緊急加固、支撐，暫時穩住結構安全，避免倒塌。

    由於居民緊急撤離，公所協助依親、安置或租屋，解決住的問題，之前也開放2次返家取物，因應生活所需。

    文化大廈的後續處理方式，要由居民取得共識，據了解，目前修復、重建的意見都有，將再進一步的協調；工務局指出，若決定專案補強，住戶最快明年可重返家園。

    文化大廈建於1995年，共30戶，分前、後棟，公所查報，目前居住的有26戶、49人。

    地震發生至今，市府團隊多次到區公所召開復原工作說明會，持續積極處理震災後的修繕補助，以及紅黃單解除列管申請。

    工務局說，3月28日也邀集國土署中央單位與國震中心等，至玉井區公所針對文化大廈說明弱層補強方案，舉辦說明會。

    地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

    地震後成為危樓玉井文化大廈，第3次開放居民取物。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播