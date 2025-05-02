端午連假首日國道交通量增1.4倍 疏導措施一次看

2025年端午節連續假期國道交通疏導措施。（圖由高速公路局提供）

2025/05/02 12:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年端午節連假5月30日至6月1日共3天，交通量預估110至121百萬車公里，其中首日南向可達66百萬車公里，為平日的1.4倍，高速公路局預估今（2日）公布國道疏導措施。

高公局預判，連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。首日主要是返鄉及旅遊旅次，第2日主要為旅遊及收假旅次，第3日則是收假旅次。

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高公局表示，為維持假期間國道合理服務水準，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬應變計畫及交通疏導措施如下，詳細資訊可至國道疏運措施宣導「114年端午節連續假期國道交通疏導計畫」網頁查詢。

●匝道封閉：

一、5月30日，凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

二、5月31日，清晨5至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

三、5月31日及6月1日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

●高乘載管制

5月31日及6月1日，每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

●收費措施

一、單一費率：5月30日至6月1日。

二、路段差別費率：5月30日至6月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

三、暫停收費：5月30日至6月1日，每日凌晨0至5時國道全線暫停收費。

●開放路肩

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

●匝道儀控

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

●替代道路

一、國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

二、國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

三、國6台中往返南投地區，建議改走台63。

四、國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

●暫停施工

5月29日中午12時至6月1日午夜12時止，國道全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。

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