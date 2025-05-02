狗急人跳牆！台東在地知名主持人被眼鏡蛇逼出「輕功」

張萍原地起飛，腳步輕盈。（張萍提供）

2025/05/02 12:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕近來氣溫升高又接近端午節，蛇類頻頻出沒，台東在地知名主持人「小萍姊」張萍，日前到姐姐家串門子準備離去時，正一腳要踩進拖鞋，見到一條「彈力繩」在鞋上，赫見是尾粗大的眼鏡頭，一腳跨過，連踩腳踏車、機車座墊直上矮牆，監視器畫面一出，眾人驚覺小萍姊是「不出世的武學奇才」。

張萍一家子都住附近，當時她大喊「有蛇」，哥哥們也都聞訊前來，並通知縣府外包捕蛇人員處理，但最後仍不見蛇影，這一家子愛心十足，張萍的姐姐還唸著「不要回來了！你就好好離開，也不要被抓到」。

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從監視器畫面看到，首先發現蛇的應該是門口的大黑狗，對著門口狂吠，而接著開門而出的張萍則是在開門後放聲尖叫，接著就是一套如行雲流水的畫面，張萍踩過腳踏車、機車座墊後站上矮牆大喊「救命！有蛇！」跟著出門查看的屋主二姐，一看到就嚇得原地亂跳、跺腳，跟著大喊「有蛇！眼鏡蛇！」而住附近的哥哥們也跟著前來查看，接著不疾不徐的掏手機拍照。

張萍說，當時正離開姐姐家，準備出門上班卻見到眼鏡蛇，目測牠和自己前臂一樣粗，和手一樣長，自己身高154公分，當時狀況緊急，實在也無法細看它的長度。

雖眼鏡蛇有劇毒，但蛇類一般更怕見到人類，只是所有網友見到張萍的反應，似乎重點都在她上演的「輕功」，雖說張萍在主持有時也帶著即興舞蹈、身段靈活，但眾人也是首次見她展現出絕學，令人驚艷「這種身高還能原地起飛，實在很厲害」。

張萍原地起飛，腳步輕盈。（張萍提供）

姐姐查看後嚇得跺腳，開門讓哥哥入內協助。（張萍提供）

姐姐查看後嚇得跺腳，開門讓哥哥入內協助。（張萍提供）

哥哥聽到妹妹們的求助，第一個步驟就是掏手機拍照，這家人既有愛心又有意思。（張萍提供）

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