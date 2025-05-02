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    肉包大戰！69年「民雄肉包」老店 迎戰60年「阿潘肉包」新店

    位於嘉義縣民雄鄉建國路一段、台一省道上的「民雄肉包」。（記者蔡宗勳攝）

    位於嘉義縣民雄鄉建國路一段、台一省道上的「民雄肉包」。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/02 12:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在嘉義市營業60年的「阿潘肉包」，決定返回第一代老闆娘的故鄉嘉義縣民雄鄉開設分店，位於建國路一段的新店裝潢中，先掛上「開店第六十年，回到阿嬤的故鄉賣肉包」紅布條，相距約200公尺的羅記「民雄肉包」，也在店門口懸掛「開店已經69年，我們一直在阿嬤的故鄉賣肉包」，正面迎戰意味濃厚，民雄鄉親笑稱「兩家一甲子肉包店對決，精彩可期，消費者有福了」。

    「阿潘肉包」第三代潘韋誠指出，外婆是民雄鄉人，與外公結婚後定居嘉義市，在北香湖附近擺攤賣麵，外公外婆的學習能力很強，應顧客的要求，除各式麵點，陸續開發各種魯味、肉包等，其中肉包很受大家的喜愛，沒有招牌、店名的麵攤因而被客人稱為「賣肉包的那間麵店」。

    潘韋誠表示，母親接手經營後，改為饅頭包子專賣店，並命名為「阿潘肉包」，除主力產品包子饅頭，也相繼研發蛋黃酥、咖哩餃等產品，這幾年精典蛋黃酥、黃金咖哩餃在網路上走紅，讓「阿潘肉包」成了台灣伴手禮名店，並籍由參加國際食品展走向世界，去年並贏得2024日本國際伴手禮設計競賽金牌。

    潘韋誠說，「阿潘肉包」的客群除了嘉義市，其它鄉鎮以民雄鄉最多，剛好今年是外公外婆創業第60年，因而決定回到外婆的故鄉開設分店，目前還在裝潢，預計下個星期試營運半個月後正式開幕。

    嘉義市「阿潘肉包」在嘉義縣民雄鄉建國路一段的新分店裝潢中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市「阿潘肉包」在嘉義縣民雄鄉建國路一段的新分店裝潢中。（記者蔡宗勳攝）

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