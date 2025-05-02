宜蘭三星結合26家業者推觀光 留言愛媽送千張好康券

宜蘭三星鄉公所攜手觀光旅宿及餐飲業者一起祭出好康券抽獎活動，行銷在地觀光。（記者王峻祺攝）

2025/05/02 12:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星鄉不僅有知名清水地熱，還有長埤湖風景區及天送埤火車站等觀光景點，深受遊客喜愛，鄉公所與26家觀光旅宿及餐飲業者合作，趁著5月母親節推出「愛媽」活動，只要在公所臉書留言及標註3名好友並分享，就有機會抽中農場、泛舟、住宿及餐廳等免費好康券，使用期限可到10月底。

三星鄉公所推出吃喝玩樂住免費在三星抽獎活動，攜手26家業者，預計送出安農溪泛舟體驗、天送埤小火車體驗、休閒農場手作、動物體驗、農會伴手禮及餐廳、民宿等免費好康兌換券，盼能搭上母親感恩月，行銷推廣鄉內觀光。

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三星鄉長李志鏞說，今年活動邁入第5年，持續媒合業者共同行銷，提供高人氣特色美食、活動及民宿讓民眾抽獎，只要在三星鄉公所臉書粉絲團按讚後，在貼文下方留下對媽媽的感謝話語，並標註3名好友和分享貼文，就有機會抽中相關體驗券，可帶著媽媽或家人暢遊三星。

業者指出，好禮每年不斷加碼，對於參加暢遊活動也相當有感，明顯有觀光行銷加分作用，吸引客人帶客人，讓「1+1大於3」，業者間也用熱情接待所有遊客，將帶著訪賓認識三星並吃遍在地美食。

鄉公所提醒，抽獎活動即日起至5月20日中午12點止，除留言標註好友外，還要公開分享活動貼文，才有機會獲獎，並預計5月23日下午2點公布抽獎結果，好康券則可使用至10月底，包括500張休閒農場與動物體驗券、240張泛舟體驗券、100張小火車體驗券及民宿住宿券、餐廳券等千張好禮。

宜蘭三星鄉公所推出吃喝玩樂住免費在三星抽獎活動，攜手26家業者，預計送出安農溪泛舟體驗等千張好康券。（記者王峻祺攝）

宜蘭三星鄉不僅美食多，還有天送埤火車站等觀光景點，深受遊客喜愛。（記者王峻祺攝）

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