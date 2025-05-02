白沙屯媽祖36小時急行軍第1天 伸港福安宮「這1物」最受歡迎

許多白沙屯媽祖的隨香客，已提前抵達彰化伸港福安宮。（圖由伸港福安宮提供）

2025/05/02 11:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖昨天（1日）深夜起駕，展開36小時急行軍，彰化縣伸港鄉福安宮從昨天就搭棚做好萬全準備，等待「粉紅超跑」到來。許多有經驗的隨香客，則是先抵達福安宮，馬上就找行動沐浴車，抽號碼牌先沖澡，因為晚上可能就要大排長龍了。

由於這次白沙屯媽祖到北港進香，必須在36小時衝200公里，從昨晚起駕到今天上午跨進大安溪，在上午10點多來到台中梧棲，換算「粉紅超跑」的時速約為5公里，不少信眾原本預測白沙屯媽祖鑾轎應該會在今天中午來到伸港，可以利用中午休息時間抽空來看媽祖，由於鑾轎在梧棲停留時間較長，上班族的希望就落空了。

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地方人士表示，根據白沙屯媽祖南下進香的最新進度，預測約在今天下午1點進入彰化伸港，為了趕路，目前進入台61線台中梧棲段，預計將會由中彰大橋進入彰化縣，最有可能在伸港福安宮停駕。

雖然白沙屯媽祖比進入彰化縣時間比預計晚，但不少香客則是趕快把握時間，看到停在福安宮後方停車場的行動沐浴車，馬上先抽號碼牌，先沖澡再說。因為今天陽光普照，熱力四射，能先洗個澡就舒服多了，不然等到晚上的話，可能排到天荒地老。

彰化伸港福安宮已擠滿大批白沙屯媽祖的隨香客，等待粉紅超跑到來。（圖由民眾提供）

彰化伸港福安宮後方停車場有行動沐浴車，一早就有人排隊先沖澡。（圖擷取自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

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