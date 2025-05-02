「最美里長」陳紫渝嫁帥警 「這天」將宴請親友

有「永和IU」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝與帥哥警察男友涂濬威已登記結婚，並將於17日宴客。（摘自陳紫渝臉書）

2025/05/02 12:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕粉絲要哭哭了！新北市永和區永福里長陳紫渝於3年前被譽為「永和IU」，她宣布已經登記結婚，並將於17日宴請親朋好友，陳紫渝的另一半就是去年7月份被周刊爆料的帥哥警察男友涂濬威，未來夫妻倆將一起服務社區，好上加好。

有「最美里長」、「永和IU」稱號的陳紫渝，去年當選後，勤於經營形象，因為外形亮麗，而且是單身，逢新年還出版形象月曆，粉絲大排長龍索取，外界更看好她未來走入演藝圈，因此去年被周刊拍到她與永和分局秀朗派出所警員涂濬威出遊更是引發囑目。

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陳紫渝戀情曝光後，她也大方在IG貼文「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」公開坦承戀情，隨著2人戀情持續加溫，在同年11月初訂婚，於永和天悅會館宴請親友，隨後2人登記結婚，並訂於5月17日在台北市中山區某飯店宴客，近日發出婚宴喜帖給至親好友及永和地方人士，大家都給予祝福。

永和區永福里長陳紫渝發喜帖，將於17日宴請親朋好友。（記者翁聿煌翻攝）

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