為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「最美里長」陳紫渝嫁帥警 「這天」將宴請親友

    有「永和IU」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝與帥哥警察男友涂濬威已登記結婚，並將於17日宴客。（摘自陳紫渝臉書）

    有「永和IU」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝與帥哥警察男友涂濬威已登記結婚，並將於17日宴客。（摘自陳紫渝臉書）

    2025/05/02 12:09

    〔記者翁聿煌／新北報導〕粉絲要哭哭了！新北市永和區永福里長陳紫渝於3年前被譽為「永和IU」，她宣布已經登記結婚，並將於17日宴請親朋好友，陳紫渝的另一半就是去年7月份被周刊爆料的帥哥警察男友涂濬威，未來夫妻倆將一起服務社區，好上加好。

    有「最美里長」、「永和IU」稱號的陳紫渝，去年當選後，勤於經營形象，因為外形亮麗，而且是單身，逢新年還出版形象月曆，粉絲大排長龍索取，外界更看好她未來走入演藝圈，因此去年被周刊拍到她與永和分局秀朗派出所警員涂濬威出遊更是引發囑目。

    陳紫渝戀情曝光後，她也大方在IG貼文「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」公開坦承戀情，隨著2人戀情持續加溫，在同年11月初訂婚，於永和天悅會館宴請親友，隨後2人登記結婚，並訂於5月17日在台北市中山區某飯店宴客，近日發出婚宴喜帖給至親好友及永和地方人士，大家都給予祝福。

    永和區永福里長陳紫渝發喜帖，將於17日宴請親朋好友。（記者翁聿煌翻攝）

    永和區永福里長陳紫渝發喜帖，將於17日宴請親朋好友。（記者翁聿煌翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播