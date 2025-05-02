用戶注意！Uber Eats無預警大砍會員福利 免服務費門檻變高

外送服務現在已經融入一般人生活日常。示意圖。（資料照）

2025/05/02 12:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外送服務現在已經融入一般人生活日常。但台灣外送平台Uber Eats在4月30日突然公告將調整Uber One會員福利，包括原先生鮮雜貨免服務費門檻從299元調升至399元、點餐時服務費折抵從100%下修為80%。另外，原本延遲送達會給用戶的Uber Cash點數，也宣布取消。相關新制將於5月30日上路。

Uber Eats於日前發出公告，表示將調整部分既有優惠內容，並於5月30日生效。

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0元外送費與服務費折扣優惠調整部分，原先「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元；美食外送單筆訂單最低金額維持199元不變。

而原先的服務費最高100%折抵優惠將調整為：美食外送訂單最高享80%折抵，生鮮雜貨及其他類型訂單則最多享20%折抵。此外，原有的延遲送達Uber Cash點數禮遇將自生效日起取消。

新福利

Uber Eats也宣布推出會員新優惠，包括新會員福利。最受好評的外送合作夥伴–Uber One會員可優先享有「最受好評的外送合作夥伴」的外送服務，提供更優質的送餐體驗。另外在未來數月內，規劃推出可與特定家庭成員共享會員福利的功能，以及更加實惠的Uber One新選項，敬請會員期待！

Uber Eats最後也對會員表示：「如果您因此會員福利更新而不想續訂您的Uber One會員方案，您可以在您的下次計費周期前48小時於Uber App或者Uber Eats App中取消Uber One會員訂閱。針對年訂閱制的會員，請透過App的『幫助』部分聯繫客服以取消訂閱。」

Uber Eats在4月30日突然公告將調整Uber One會員福利，包括原先生鮮雜貨免服務費門檻從299元調升至399元、點餐時服務費折抵從100%下修為80%。（擷取自Uber Eats官網）

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