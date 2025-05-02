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    新月橋下大漢溪新海人工濕地 首波荷花盛開

    新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/02 11:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開，粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，出淤泥而不染，在春日陽光及雨珠點綴下，呈現出清新脫俗的自然美景，吸引許多民眾前來賞荷、拍照打卡。

    新北市高灘地工程管理處長黃裕斌指出，新海濕地屬於大漢溪人工濕地之一，主要功能為水質淨化與生態棲地復育。荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。

    住在板橋市區，喜愛攝影的黃小姐表示，一般荷花開花的季節約在夏季6至9月，新海濕地的荷花在春天時期就會提早綻放，每年都會前來取景。新海濕地荷花可取景新月橋，最喜歡拍照荷花的時段是清早與傍晚，搭配晨曦或黃昏的雲彩，隨意就可拍出令人感動的畫面。

    黃裕斌補充，目前荷花主要集中於新海二、三期人工濕地，花期預計可持續至6月。一般民眾可在天氣晴朗的上午9點至11點間前往，此時光線柔和、色彩飽和，同樣是最佳賞花與攝影時段，若遇春雨時分，水珠停留於荷葉上，攝影畫面更別具詩意。

    大漢溪濕地生態廊道導覽中心位於新北市華江橋下河濱公園，提供導覽服務時間，每週二至週日上午9時至下午5時（週一休館），或可上高灘處官網服務中心粉絲專頁或電洽大漢溪濕地生態廊道服務中心（02）2250-5958。

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