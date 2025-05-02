台南172線拓寬通車 打通關子嶺風景區瓶頸

市道172線拓寬完工，今舉行通車典禮，打通關子嶺風景區交通瓶頸，整合串聯關子嶺溫泉區鄰近觀光景點，內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及地方各界人士出席。（記者王涵平攝）

2025/05/02 11:51

〔記者王涵平／台南報導〕市道172線拓寬完工，今舉行通車典禮，打通關子嶺風景區交通瓶頸，整合串聯關子嶺溫泉區鄰近觀光景點，提供優質的觀光遊憩品質。

內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及地方各界人士出席通車典禮，172線瓶頸路段由木屐寮17戶仔至仙草埔仙大路口，以往節慶湧入大批人車，常造成嚴重壅塞，目前2車道拓寬為18米4車道，歷時3年完工。

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黃偉哲表示，特別感謝內政部補助市府近2億元以及市議會通過墊付款，讓拓寬工程能順利完工。

劉世芳表示，台南市在賴清德總統擔任市長時開始許多重大建設，包括道路拓寬、生活圈的道路闢建等，台南市的自籌經費比較不足，但黃偉哲市長非常認真，常常到行政院會向卓院長爭取補助，也會向賴總統反映、爭取支持。

至今年3月底為止，國土署總計補助台南生活圈的道路闢建經費約有124億元；另外，補助人行道闢建、行人安全改善、道路品質改善工程等經費總計也約有156億元。

劉世芳指出，賴總統有指示台南市是文化古都，今年初還經歷0121震災，必須給予多一點協助，讓地方基礎建設、防汛防災準備以及震災後的振興速度加快。

南市工務局表示，前往關子嶺風景區的交通人潮大部分經由國道3號白河交流道銜接172線，其道路寬度為18公尺，惟往東行2公里後，道路雙向各只有1個車道，常發生交通壅塞情形，對觀光或返鄉車潮造成影響。拓寬後可大幅減輕交通打結，遊客、香客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點將更安全及便利，也帶動區域觀光發展。

市道172線拓寬完工，今舉行通車典禮，打通關子嶺風景區交通瓶頸，整合串聯關子嶺溫泉區鄰近觀光景點，內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及地方各界人士出席。（圖由南市工務局提供）

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