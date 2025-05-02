新北AI科技執法升級 動態辨識亂丟垃圾行為準確率達9成

新北市環保局透過監視器影像進行取締機車違法亂丟垃圾。（圖由新北市環保局提供）

2025/05/02 11:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為有效遏止亂丟垃圾包等不當棄置行為，全面強化科技執法，截至目前於全市已部署1176組監視器，達成「一里一監視器」的目標，去年底更進一步於全市11區100處新增設147組線上供電監視器，其中40組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率高達9成，辨識能力是人眼辨識的6倍，去年1年就開出1萬8955張罰單，每張至少3600元起跳。

環保局表示，自2016年逐年添購移動式監視器，至2022年已於全市完成1029支設置，建立完善的影像監控系統，稽查人員除了以人力站點埋伏稽查外，也積極透過監視器影像進行取締，有效擴大監控範圍與即時掌握違規行為。

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根據去年的統計資料，全年共開出1萬8955張因亂丟垃圾包、菸蒂等違規行為的罰單，其中高達76%來自監視器畫面舉證，科技輔助已成為環保執法不可或缺的利器，然而受限於電池續航與記憶卡容量，傳統移動式監視器仍需每2至3天派員更換設備，既耗人力又可能出現影像空窗期，影響執法連續性。

環保局為解決上述問題並提升執法效率，環保局攜手有線電視業者，整合既有電力網絡，自去年底完成11區100處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能，稽查人員可透過手機或網站平台即時查看現場狀況，免除更換設備電池及記憶卡的繁瑣流程，提升作業安全與效率，甚至能即時出勤前往髒亂熱點進行稽查與勸導。

環保局表示，在這100處監視點中，共有47處設置雙鏡頭設計，不論違規民眾是騎乘機車或駕駛汽車，從不同方向進出皆能清楚拍攝車牌，強化違規行為的蒐證力道。

新北市環保局運用AI辨識技術的即時影像系統，辨識行人亂丟垃圾「動態行為」。（圖由新北市環保局提供）

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