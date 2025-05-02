澎管處i-center行動旅服 提供旅客即時且溫馨服務

澎管處推動行動借問站，隨時提供遊客諮詢。（圖由澎管處提供）

2025/05/02 11:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處為了打造更友善、貼心且具互動感的旅遊體驗，並響應交通部觀光署「114年度i-center行動旅服推廣計畫」，特別在每週六、日下午於「澎湖休憩園區線」提供旅遊諮詢與文宣摺頁服務，要讓參觀遊客有賓至如歸的感覺。

此外，配合旅遊旺季，也將在「2025澎湖國際海上花火節」與「2025澎湖追風音樂燈光節」期間，於「馬公商圈熱點線」設點，協助遊客了解活動資訊、場地導引與旅遊建議，除了旅客能獲得最新活動及旅遊消息，也讓旅客以最直接的方式體驗到澎湖熱情的人文魅力。

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澎管處長郭振陵表示，「行動旅服」的目的是將遊客中心的旅遊諮詢服務擴大延伸到更多旅客集中的熱點，提供5大「SMART」服務，包括熱點分享、地圖文宣、協助拍照、推薦遊程、旅遊諮詢。行動服務人員則由穿著亮黃色「i」背心的解說員與志工組成，身上配備澎湖旅遊資料、簡易醫藥包等實用物品，於如天人湖、菊苑、丑丑館、中正路、中正路郵局等熱門地點提供最即時且溫馨的協助。

澎管處竭誠歡迎遊客來到澎湖旅遊，只要在現場看到行動旅服人員，隨時都可以主動詢問任何旅遊問題；想留下美好回憶的話，也可以請他們幫忙拍照，記錄下這趟專屬於你的閃亮旅程！讓澎湖之旅更加豐富、溫馨又難忘。

澎湖休憩園區動線，也有專人服務。（圖由澎管處提供）

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