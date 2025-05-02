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    高雄文化局行政法人自籌率 高流最高、市圖最低

    高雄流行音樂中心的自籌率逐年提高。（記者葛祐豪攝）

    高雄流行音樂中心的自籌率逐年提高。（記者葛祐豪攝）

    2025/05/02 11:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市文化局3個行政法人的自籌率，去年以高流中心的近45%最高，高市圖11.37%墊底，議員則擔憂圖書館及史博館自籌率不足，恐面臨大量硬體修繕費用。

    高雄市文化局目前有3個行政法人，除了高市圖、高雄流行音樂中心外，還有「三館一法人」的高美館、歷史博物館、電影館。

    高市議會昨天下午舉行文化局「行政法人營運效益」專案報告，去年高流中心的自籌率目標值是61.67%、實際值44.92%；高美館目標值12.7%、實際值24.98%；電影館目標值12%、實際值21.24%；史博館目標值12.77%、實際值13.24%；高市圖目標值4.39%、實際值11.37%，去年評鑑全部都是優異。

    文化局指出，高流中心於2022年開幕後的首年，就積極辦理大型節目，增加售票收入，並跨業合辦活動及爭取廠商贊助等，自籌比率逐年增加，預期在營運第10年，自籌率可達到65.01%。

    文化局長王文翠表示，高市圖是公共圖書館，全市有1個總館、59所分館及1間閱覽室，身兼較多的社會教育功能，自籌比率一般都未超過10%，去年卻能達到11%，主因是有專案計畫增加1745萬元，及受贈收入增加。

    議員陳麗娜認為，史博館及圖書館自籌率不足，且是需要政府介入維護的單位，她擔憂圖書館等建築物多的機構，將面臨大量硬體修繕費用及採購行為監督問題，盼市府正視危機；王文翠坦言，史博館、圖書館專業需求性大、創造收益較小，盼能爭取社會資源，修繕維護可爭取中央整修計畫經費。

    議員白喬茵強調，企業贊助與受贈收入是影響自籌率的重要關鍵，建議培養專業團隊，加強募款能力，減少對政府專款補助的過度依賴，可制定《高雄市行政法人預算編製注意事項》；文化局則允諾研議建立相關機制。

    議員邱于軒議員以高流爆發人事內鬥等事件為例，指法人制度人事聘用是否足夠專業、會計採購制度是否公開透明，議會卻監督不易，建議參考國家藝術中心制定內部法規、撥補經費應以前1年經營績效判定，並引進外部監督及法務人員。

    議員擔憂高市圖自籌率不足，未來恐面臨大量硬體修繕費用。圖為高市圖總館。（記者葛祐豪攝）

    議員擔憂高市圖自籌率不足，未來恐面臨大量硬體修繕費用。圖為高市圖總館。（記者葛祐豪攝）

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