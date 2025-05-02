用餐吞到大量碎玻璃 消費者爆辛殿麻辣鍋店長阻就醫逼刪文

原PO貼出用餐時吃到的碎玻璃。（圖擷取自臉書）

2025/05/02 13:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團PO文爆料，指出他昨日晚上到辛殿麻辣火鍋信義店用餐時吃到大量的玻璃碎片，店長卻沒有任何慰問和安排送醫，只不斷跳針說「公司會再追蹤」、「會持續關心這件事」，並要求正在寫文的網友刪文。網友後續自行就醫，透露自己甚至有喉嚨出血、胸悶等症狀。對此，業者回應，顧客的醫療費跟後續問題會全權負責，也提供慰問金，後續也會檢討跟疏失懲處。

綜合媒體報導，品牌督導楊小姐對此表示，因為玻璃杯碰撞，導致它碰撞的細小的碎片掉到下一層的玻璃杯。強調會汰換有問題的器皿，事發時也陪同顧客就醫，全權負責醫療費與後續問題，並提供慰問金，會檢討跟疏失懲處，店長在顧客反應時就把檯面上有問題玻璃杯下架，重新檢視，處理楊先生前就處理器皿部分，針對這件事也會對內部人員也會做非常嚴重的懲處，現在也有擬定處理章程，會加強內部教育訓練，後續還會再關心顧客。

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楊先生在臉書社團《爆料公社》發文指出，起初，由於店內的冰淇淋在製作的時候都會有人員在上方灑上糖粉並且以火烤的方式製作焦糖增加口感，所以在咀嚼的時候以為這些可能是上面的碎焦糖；但是後來越咬越感覺奇怪，東西的喀啦喀啦聲也太大，而且那個脆脆的東西變的越來越粉粉的，有種在咬碎蛤蜊殼的口感，隨即吐出來看進而發現吐出的碎物竟是細小的玻璃碎塊。

楊先生指出，在吐出玻璃碎塊之後，他與同行的友人隨即私下向點餐機的2名店員反映這件事情，並且在對話的過程中2度地吐出更多的碎玻璃；見到此事的店員馬上呼叫了駐點的店長黃先生前來查看，在店長簡單了解事由的時候，楊先生又在他的面前又吐出了一次碎玻璃，店長僅表示「公司之後會再跟我聯絡」欲結束當下的談話；由於未收到店家方對於後續處理的說明，楊先生便在當下提出對於公司是否有對應的配套措施或是應急章程的疑問。

楊先生回覆店長「遇到這種事情，店家連安排我到隔壁的北醫就醫等等醫療措施也絲毫未提，只是反覆提到公司方想此息事寧人，不希望我們有後續的延伸問題……可你們連客套話，例如什麼『你們會加強質檢、器皿清洗、員工訓練』或是對客人的基本慰問都沒有……怎麼會希望遭遇到這種事情的客人拍拍屁股當什麼都沒有發生過？」

楊先生說，店長隨即表示「沒有不想安排你就醫，只是因為我現在在上班……所以……」，要他自行就醫等待公司後續的關心跟聯絡，店長見我們意欲起身離開並看著楊先生頻頻對著手機打字隨即又前來「關心」，主動看了他的手機螢幕，看到他在爆料公社的頁面上撰寫貼文，要求他不要向外曝光這件事情，楊先生數次表示會自行去就醫欲意直接離開，但一直被店家纏著要求刪除貼文，前前後後因為貼文的事情耽誤了就醫近20分鐘的時間。

楊先生強調，從頭到尾重申很多次他沒有要凹折扣跟賠償金什麼的（他們確實也沒有給免單的處理），只是對於店家的危機處理還有教育訓練感到失望，好歹講個客套話，例如什麼「我們會加強器皿的清洗檢查、我們會撤掉冰淇淋、我們會對原物料進行質檢」之類的。但店家完全都沒有，而且我已經表達了我要去就醫了，他們還來看我的手機然後纏著我要我刪帖文，很顯然他們重視貼文大於顧客的健康狀況吧，後來搭乘計程車前往北醫急診，經區督導與品牌經理到場後才聽聞，公司營運了12年從未有相關SOP或應急措施，這才解釋了為何現場的處置會如此無序。他們甚至不清楚是否有投保責任險，只說「可能要問公司會計」。

楊先生直言，他目前的狀況就是喉嚨出血還有胸悶，醫生是說X光只能照出大塊的玻璃；雖說當下X胱看起來無恙，但還是需回家密集觀察3天，避免後續可能的臟器出血問題，他並不想要把這件事情鬧大，但覺得有義務讓想去用餐的朋友知道這個真實經歷，請各位自行評估是否願意冒著吞下玻璃的風險前往。

楊先生補充，店家在他強烈的要求之下已在離店時與在就醫完畢時提供聯絡窗口，他目前已委任律師處理，以「過失傷害」先進行相關蒐證。今日上午該公司的督導電話已經無法撥通，至今也未收到索要當日用餐時間的錄影的回覆。

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