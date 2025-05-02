頸上纏著釣線 台東合歡洞驚見小綠蠵龜被勒死

小海龜纏繞魚線、陳屍池邊。（圖由民眾Kenny Chen提供）

2025/05/02 10:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕明明是台灣美景、充滿海蝕現象有著許多怪石的地貌，有網友在台東成功鎮三仙台拍攝時無意間發現1具海龜屍體就在合歡洞旁的池中，其他網友眼尖發現，海龜的頸上纏著釣線明顯就是被勒死，網友的發現也引發熱議。岸巡表示，死亡的是隻小綠蠵龜，已嚴重腐敗、就地掩埋。

網友Kenny Chen常常在全台各處拍攝美景，照片分享在粉絲頁也常獲好評，近日的照片在許多美景圖中卻夾著令許多網友鼻酸的海龜照。1具海龜屍體就仰躺在合歡洞的池旁，該處的池水也同為海蝕洞，經海水或雨水累積成池，而海龜明顯頸上纏繞魚線成了死結，但再細看，亦能發現其四肢也有纏繞魚線，在其遭海浪拍打上岸前肯定吃苦不少。

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照片被網友發現後，許多人也不禁為其難過，而拍攝者除了拍出台東美景，同時也反應出生態破壞、海廢結果的真相，也跳脫只拍出美景的境界。

有網友去電台東縣農業處要求處理，農業處則委請岸巡人員代為解決，當岸巡兄弟發現時，確定是隻長50公分、寬35公分的小綠蠵龜，因早已腐敗而選擇就地掩埋。

事發當地稱為三仙台皆有阿美族與漢人傳說，漢人版本是相傳神話中八仙的李鐵拐、呂洞賓和何仙姑等三仙，曾在島上休憩，並將島上的天然海蝕洞穴想像成神仙留下的足印，島上的3顆巨石當成「三仙」，因其中2顆巨石之間的合歡洞與海蝕岩景觀，演繹出李鐵拐介入呂洞賓與何仙姑在洞中幽會正好天神發現並擲劍劈下，將山石斬成兩半留下仙劍峽，其中合歡洞洞穴經過海水沖蝕，其外也有若干凹洞積水成池，也被傳言成「二仙共浴處」，想不到小海龜最後就是被浪拍打至池邊，以自身性命演譯出生態浩劫。

小海龜纏繞魚線、陳屍池邊。（圖由民眾Kenny Chen提供）

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