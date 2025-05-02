中市向上路六段重大事故頻傳 交局將增加綠燈秒數

市府將強化沙鹿向上路交通安全。（市府提供）

2025/05/02 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市沙鹿區向上路六段因西行方向為長陡下坡的地形，常發生重大交通事故，交通局表示，將先行檢視優化標誌標線完整性，並朝道路工程、交通工程、監理定檢、執法取締等不同面向共商改善方案，如延長既有的號誌週期，增加向上路綠燈秒數，提供用路人更安全的交通環境。

向上路六段為連結台中港與國道的重要幹道，交通便捷車流頻繁，常有大型車輛通行，是非常重要的道路，但因事故頻傳，已讓用路人每次經過都心驚膽跳。

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交通局長葉昭甫表示，歷年來在沙鹿區向上路六段交通管制方面，已分階段實施交通工程，搭配區間測速執法等相關改善措施，除事故件數逐步減少外，事故嚴重性亦有降低，依警察局統計沙鹿區向上路段，今年1至3月共發生3件事故，0人死亡、2人受傷，而113年全年度發生17件交通事故，0人死亡、4人受傷，相較112年事故件數減少5件，事故率下降22.7％，改善交通事故顯見成效。

交通局指出，市府全力改善重車事故熱點的交通軟硬體措施，但仍偶有追撞事故發生，今年4月向上路六段下坡路段不幸發生聯結車失控追撞事故，為能再精進改善，交通局已與相關單位前往現勘，就道路工程、交通工程、監理定檢、執法取締等多管齊下，將先行檢視優化標誌標線完整性。

交通局因應沙鹿區向上路六段西行方向為長陡坡地形，易發生駕駛人煞車不及失控追撞，市府近年積極實施的短中期分階段改善，包含以紐澤西護欄增設快慢車道實體分隔、設置「試踩剎車」、「使用低速檔」告示牌、增設減速標線、禁止20噸以上大貨車行駛慢車道、設置前方預告號誌等措施，且採行重車分流措施，強制重車僅能行駛於最外側快車道。

此外，交通局並進一步配合調整該路段整體號誌時制計畫，延長既有的號誌週期，增加向上路綠燈秒數，使向上路車輛得持續連鎖續進，紓緩交通壅塞現況，減少車隊停等機會、降低煞停次數，避免因大貨車往來密集，釀成重大事故的風險。

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