台鐵從業人員加給及夜點費追溯至去年元旦 6月完成發放

台鐵從業人員加給及夜點費追溯至去年元旦，台鐵預計今年6月完成發放。（資料照，記者蔡昀容攝）

2025/05/02 10:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵去年元旦起公司化，經過行政院、董事會及交通部審核，完成從業人員危險加給、夜點費及地域加給規定。台鐵公司表示，生效日追溯自去年元旦，將立即啟動補發作業，預計今年6月完成發放。

行政院去年11月11日核定「國營台灣鐵路股份有限公司從業人員薪給管理要點」，台鐵公司依照資位人員（台鐵局時期留任人員）標準，研擬從業人員（台鐵公司化後新進人員）危險加給、夜點費及地域加給規定，並於次月經董事會審核通過，且追溯自2024年1月1日起生效。交通部昨（1）日正式完成審查核備，台鐵公司表示，將立即啟動補發作業，預計今年6月可完成發放。

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同時，配合行政院2025年3%調薪政策，台鐵公司表示，將自今年6月起調整轉調人員薪資，並補發1至5月差額。另從業人員調薪部分，2024年12月17日經台鐵董事會審議通過，交通部刻正積極協助推動，待台鐵2024年決算核定後，台鐵即辦理從業人員調薪作業，並追溯自今年1月1日起生效。

台鐵企業工會表示，對於交通部初步回應給予肯定，但仍嚴正要求儘速解決從業人員3%加薪，與現行各項津貼金額與適用範圍，仍需全面檢討改善。目前各項津貼金額偏低，且未能全面涵蓋實際執行高風險高強度工作同仁，會持續嚴密督促，要求台鐵及交通部回應第一線人員需求。

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