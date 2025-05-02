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    注意！ 南投竹山新增測速桿7/1啟用

    南投縣警察局於竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定式測速照相桿，預計今年7月1日啟用。（圖由南投縣警察局提供）

    南投縣警察局於竹山鎮台3丙線4.7公里處設置固定式測速照相桿，預計今年7月1日啟用。（圖由南投縣警察局提供）

    2025/05/02 10:10

    〔記者張協昇／南投報導〕民眾注意了！南投縣警察局鑑於竹山鎮台3丙線4.7公里處，近期發生2起行人死亡交通事故，於該處設置固定式測速照相桿，預計今年7月1日正式啟用，盼透過強化速度管理措施，有效降低事故風險，保障用路人生命安全。

    南投警察局交通警察隊表示，竹山鎮台3丙線4.7公里處，去年9月至今年2月，發生2起行人死亡（A1）交通事故，經調查皆係行人遭「高速行駛車輛撞擊」所致。另據統計，去年該路段也發生A2交通事故2件、A3事故3件，今年截至4月20日止，再發生A3事故2件，顯示該處為交通事故多發的高風險區域。

    警方強調，此次測速設備設置，係基於事故統計資料及路況特性分析，並經實地會勘且與當地里民取得共識，設置目的在於提醒駕駛人減速慢行、提升行車警覺，藉此降低事故發生率，保護行人與其他用路人安全，呼籲駕駛朋友，行經台3丙線時，務必依規定速限行駛，避免因超速釀禍。

    南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處，速限50公里，卻經常有車輛超速，危及行人安全。（圖由南投縣警察局提供）

    南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處，速限50公里，卻經常有車輛超速，危及行人安全。（圖由南投縣警察局提供）

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