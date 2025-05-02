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    台鐵今晨大誤點 旅客PO影片抱怨：受困快80分鐘

    原PO貼出受困在台鐵車廂的照片。（圖擷取自 臉書）

    原PO貼出受困在台鐵車廂的照片。（圖擷取自 臉書）

    2025/05/02 10:34

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    疑白沙屯媽祖進香彩帶纏繞電車線 台鐵10列次大誤點、斷電維修

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群平台抱怨，今日清晨搭乘台鐵時遇到大誤點，車廂內擠滿人，還斷電，導致車內空氣稀薄，快要無法忍受，他將車內的情況拍下PO網，台鐵事後也給出回應。

    該網友在臉書「爆料公社」PO出影片，可見到有許多乘客待在台鐵車廂內，車內空間看起來十分擁擠，原PO在貼文中抱怨，台鐵嚴重大誤點，車廂還斷電，滿載的車廂，稀薄的空氣，大家已經快要無法忍受了，斷電超過20分鐘，因為誤點在車內困了快80分鐘。

    台鐵回應，由於電車線遭到彩帶纏繞，長度約100公尺，因此要斷電維修，才導致有部分車廂出現斷線狀況，至於彩帶是否為白沙屯媽祖進香時的鞭炮彩帶？台鐵表示，白沙屯媽祖進香活動路線與彩帶纏繞處有一段距離，所以目前仍在查證彩帶是從何處來。

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