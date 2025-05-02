竹北星際球場遭亂塗繪 5/5閉場修繕、追究行為人求償

新竹縣竹北市博愛南路「星際風雨球場」地坪多處遭人恣意塗繪痕，市公所公告將於5月5日閉場修繕，並將對行為人提起求償、絕不寬貸。（圖由竹北市公所提供）

2025/05/02 10:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市位於博愛南路的「星際風雨球場」，近日遭不明人士惡意破壞，球場地坪多處可見恣意塗繪痕跡，市公所公告將於5月5日閉場修繕，並將對行為人提起求償、絕不寬貸。

竹北市公所主秘陳家緯表示，竹北市是一座多元化與重視美學的城市，我們推動公共藝術、也尊重街頭藝術，但藝術不該以破壞公共設施為代價。恣意在公共建設上塗繪，違背了藝術本應發揚善美、與社會對話的本質。

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陳家緯指出，星際風雨球場自去年7月啟用以來，因設施健全與場地優質，深受球友歡迎，成為竹北熱門運動地標之一。然而此次遭「星際怪客」入侵，在球場地坪恣意塗抹圖樣，這不是街頭藝術，而是破壞行為。破壞公物即是違法，市公所已報案並將依法追究，絕不寬貸，以捍衛市民的公共財。

公所民政課長陳秀菊強調，行為人已觸法，本所已報案，未來將依《民法》第184條規定請求損害賠償，並依《刑法》第354條提出刑事告訴，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。公所為進行修復，將於5月5日封閉球場1日，以恢復設施原貌。並研議於場地增設監視器，強化場域安全。

竹北市公所表示，公所4月舉辦「兒童藝術節」，獲得親子熱烈響應，也正研議規劃街頭藝術專區，讓藝術創作有其適切舞台，並借鏡德國柏林、美國紐約等城市經驗，推動在地美學，期盼街頭藝術家以創意成為城市風景的一部分。呼籲大家尊重公共設施，共同守護城市之美。

新竹縣竹北市博愛南路「星際風雨球場」地坪多處遭人恣意塗繪痕，市公所公告將於5月5日閉場修繕，並將對行為人提起求償、絕不寬貸。（圖由竹北市公所提供）

新竹縣竹北市博愛南路「星際風雨球場」地坪多處遭人恣意塗繪痕，市公所公告將於5月5日閉場修繕，並將對行為人提起求償、絕不寬貸。（圖由竹北市公所提供）

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