疑白沙屯媽祖進香彩帶纏繞電車線 台鐵10列次大誤點、斷電維修

台鐵今日清晨發現疑似通霄到新埔間（K155+800~K156）有白沙屯媽祖進香彩帶纏繞電車線，長度約100公尺，台鐵馬上斷電清除彩帶，導致10列次受到影響，合計延誤441分鐘，目前狀況已排除，恢復正常行車。示意圖。（資料照）

2025/05/02 09:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今日清晨發現疑似通霄到新埔間（K155+800~K156）有白沙屯媽祖進香彩帶纏繞電車線，長度約100公尺，台鐵馬上斷電清除彩帶，導致10列次受到影響，合計延誤441分鐘，目前狀況已排除，恢復正常行車。

台鐵今日稍早表示，通霄到新埔間東、西正線電車線有彩帶纏繞，造成該路段路線不通，台鐵電力單位馬上前往現場處理，同時於清晨5時50分起成立一級應變小組，今日上午7時12分初步排除狀況後恢復通車，通霄=新埔間雙線恢復正常行車，總計影響10列次、合計延誤441分。

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關於有民眾在網路上抱怨台鐵誤點嚴重、車廂斷電等事，台鐵回應，由於電車線遭到彩帶纏繞，長度約100公尺，因此要斷電維修，才導致有部分車廂出現斷線狀況，至於彩帶是否為白沙屯媽祖進香時的鞭炮彩帶？台鐵表示，白沙屯媽祖進香活動路線與彩帶纏繞處有一段距離，所以目前仍在查證彩帶是從何處來。

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