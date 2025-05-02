解密黑熊「波比」行蹤 AI智慧環境導覽系統落腳壽山動物園

遊客體驗黑熊廊道內的「AI智慧環境導覽系統」。（圖由壽山動物園提供）

2025/05/02 09:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園近期與工研院合作，推出全台首創「AI智慧環境導覽系統」，讓遊客以創新互動方式。深入了解台灣黑熊「波比」，獲得遊客好評。

這套導覽系統由經濟部支持，工研院電光系統所負責研發，結合5G科技，為遊客提供一場不同於傳統觀光的動物深度之旅，開創國內動物園科技導覽的新模式。

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園方表示，遊客可透過旋轉升降的透明螢幕，觀察「波比」生活區域。當遊客將螢幕指向黑熊或其環境時，系統會自動以AR模式展示「波比」的相關知識和生活花絮，讓每位遊客都能近距離觀察「波比」的行為。

此外，該系統利用動物肢體數據開發的AI模型，能辨識「波比」的日常姿態，並依此提供趣味互動問答，讓遊客可直接向「波比」提問，例如最愛的食物、年齡，甚至牠出生時胸前是否有標誌性的V字型毛色等，增添與「波比」互動樂趣。

高市觀光局長高閔琳表示，這套系統不僅即時掌握「波比」行蹤，還能觀察牠多種姿態，深入了解生活習性和個性化資訊。

目前壽山動物園共有4隻黑熊，考量到黑熊獨居性，特別設計獨立棲地環境，並擴大展區活動範圍。「AI智慧環境導覽系統」讓「波比」即使不在遊客視線範圍內，也能透過即時地圖功能顯示牠動態位置，例如是否在樹後休息、進入室內獸舍或隱於陰涼處。

遊客陳小姐說，這套系統配備多角度攝影機，能即時觀察「波比」的生活環境，提升參觀的沉浸感，且還有中、英雙語介面，相當貼心。

台灣黑熊「波比」爬上樹梢。（圖由壽山動物園提供）

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