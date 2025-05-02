Taiwan Action第11彈 小孩喊話父親：國家亂七八糟、你有做功課嗎？

「Taiwan Action」推出第11支罷免影片「做功課篇」。在影片中一名爸爸原本在責怪小孩讀書不認真，但一轉頭就被小孩檢討，對於國家亂七八糟、媽媽說立法院的問題爸爸也說沒興趣，讓小孩聲淚俱下地直言「國家亂七八糟我唸書有什麼用，那你有做功課嗎？有嗎？」（圖擷自YouTube）

2025/05/02 09:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由百位影視工作者熱情投入的「Taiwan Action」公民罷免影片計畫，今上午推出由王小棣導演的第11支罷免影片「做功課篇」。在影片中一名爸爸原本在責怪小孩讀書不認真，但一轉頭就被小孩檢討，對於國家亂七八糟、媽媽說立法院的問題爸爸也說沒興趣，甚至叫媽媽閉嘴，讓小孩聲淚俱下地直言「國家亂七八糟我唸書有什麼用，那你有做功課嗎？有嗎？」

「Taiwan Action」第11支罷免影片「做功課篇」今上午在粉專及YouTube上線，影片一開始只見，一名爸爸在責怪小孩讀書不認真，怎麼可以說對數學沒興趣，以後怎麼賺錢？英文沒興趣，玩遊戲連說明書都看不懂，上課要用心、回家要做功課、做功課、做功課，功課做了會考這種成績，還被分到普通班去？你現在根本沒有資格跟我說沒有興趣，把功課做完再睡覺。

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不過就在這名爸爸要離開房間時，小孩突然轉身問爸爸「那你呢？媽媽說立法院的事情，你還不是說沒興趣，你還叫媽媽閉嘴少囉嗦。媽媽說國家亂七八糟，她很難過，難道你都不用管嗎？你就可以對你的國家沒有興趣，那國家亂七八糟我唸書有什麼用，那你有做功課嗎？有嗎？」

在小孩聲淚俱下的呼喊後，這名爸爸依舊帶著沉重的心情準備出門上班，不過就在他即將驅車離開時，媽媽依然貼心的幫忙將準備好的餐食送到他車上，還提醒他不要飛車趕路，她可以自己帶孩子去參加舅媽的生日。

隨後媽媽接到電話，是張太太透露她的丈夫願意簽連署了，討論過程時還提到「潛水艇的事情你要問我啊，我做很多功課欸」。在影片最後則出現大字幕寫著「家庭的實現一步步甜蜜又辛苦，民主的實現也需要一代代認真關注，要做功課哦」。

「Taiwan Action」粉專在發文時也指出「自己都不做功課，這樣怎麼教小孩？」、同時也列出「尚未達標，收件告急」的立委名單，強調「這些人絕不是孩子成長的榜樣，差你一張送走他」。這些名單包含「羅明才、呂玉玲、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯、馬文君、林沛祥、張智倫、林德福、游顥」等人。

在影片最後也出現大字幕寫著「家庭的實現一步步甜蜜又辛苦，民主的實現也需要一代代認真關注，要做功課哦」。（圖擷自YouTube）

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