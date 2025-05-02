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    早餐青菜有蟲卵？衛生局上門稽查 高雄承億酒店：誤沾魚卵

    有消費者入住高雄承億酒店，在早餐的龍鬚菜葉上，發現疑似1坨蟲卵，但業者向衛生局表示是沾到前一道菜的魚卵。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    有消費者入住高雄承億酒店，在早餐的龍鬚菜葉上，發現疑似1坨蟲卵，但業者向衛生局表示是沾到前一道菜的魚卵。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    2025/05/02 08:46

    〔記者許麗娟／高雄報導〕昨日有民眾在社群平台發文，入住高雄承億酒店隔日享用早餐時，在龍鬚菜上發現竟有一坨疑似蟲卵，當場被嚇出陰影，後續業者致歉，並表示已和顧客和解，將更嚴格檢視餐飲作業流程；不過高雄市衛生局昨（1）日前往稽查，業者稱應是沾到前一道餐點製作的魚卵沙拉而非「蟲卵」。

    民眾在臉書社團貼出酒店早餐提供的胡麻龍鬚菜照片，其中1張可見攤開的青菜上，有一坨疑似淡黃色的蟲卵，怒批這連1星級飯店都不該出現，而且還在用餐的座位下發現蟑螂亂竄，認為飯店更應該替安全衛生食安把關，並尋求專業的洗滌方式來避免蟲卵的存留。

    高雄市衛生局指出，昨日獲報後隨即派員前往酒店稽查，業者坦承民眾拍攝的照片屬實，接獲顧客反映後立即將問題產品下架並進行調查，業者表示該餐點應為製程污染（前一道餐點製作魚卵沙拉 ），使用同一熟食砧板且皆置於冷盤區，菜葉上沾附「魚卵」應非「蟲卵」。

    衛生局現場檢視食品未發現有蟲卵、並查魚卵等食材未發現逾期情形，每月2次委請合格病媒業者清消，惟針對製作食品應避免交叉污染之缺失，責成業者檢討製程並依食品安全衛生管理法限期改善；倘經複查未改善，可處6萬元以上罰鍰。

    衛生局人員前往酒店稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往酒店稽查。（高雄市衛生局提供）

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