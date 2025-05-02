恆春週日夜市查獲違法中國零食 屏縣持續查緝

恆春週日夜市查獲違法中國零食 屏縣府持續查緝。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/02 09:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕遊客與居民熱愛的恆春週日夜市，近日因販售未經核准的中國零食，遭屏東縣衛生局重拳查緝！根據民眾檢舉，衛生局派員突檢夜市，當場查獲攤商販售未經輸入查驗的中國製「大面筋 辣条」7包，當即要求業者下架並停止販售，依《食品安全衛生管理法》開罰。恆春夜市以在地美食與熱鬧氛圍聞名，出現違法零食流通管道，引發消費者對食安把關的質疑。

屏東縣衛生局表示，依《食安法》第30條，進口食品除自用外，須向食藥署申請查驗並取得許可，否則依第47條可處3萬至300萬元罰鍰。縣府接獲陳情後迅速行動，於夜市營業時段查緝，確認違規事實後依法裁處，並呼籲業者落實自主管理，確保消費者飲食安全。衛生局強調，未來將加強夜市攤商稽查，杜絕未經核准的進口食品流入市場。

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然而，違法中國零食問題顯非恆春夜市獨有。立法院質詢中，立委曾痛批國內食安漏洞百出，舉例自己輕易在網路購得大量未經申報的中國各式兒童零食，毫無進口查驗紀錄，質疑邊境查驗形同虛設，導致中國零食「長驅直入」，充斥夜市與電商平台，消費者卻渾然不覺。

民眾對此反應強烈，痛批國內食安事件多仰賴揭弊者「吹哨」，政府往往事後才倉促應對。檢舉民眾直言，夜市作為庶民經濟縮影，攤商若未嚴守進貨來源，恐讓消費者暴露於未知的食安風險中。

屏東縣衛生局回應，將持續針對夜市、零售通路展開不定期稽查，並與食藥署合作，追蹤違法零食來源，嚴懲不法業者。衛生局也提醒消費者，購買進口食品時應注意是否有中文標籤及合法進口許可，以免誤食來路不明產品。

恆春週日夜市查獲違法中國零食 屏縣府持續查緝。（記者蔡宗憲攝）

恆春週日夜市查獲違法中國零食 屏縣府持續查緝。（記者蔡宗憲攝）

恆春週日夜市查獲違法中國零食 屏縣府持續查緝。（記者蔡宗憲攝）

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