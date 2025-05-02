「海上女神」護「海神」 祈願勇闖季後賽邁向總冠軍

高雄市文化局探班高雄全家海神職籃隊，帶上海巡媽祖壓轎金，希望海上女神祝福海神季後賽順利，拿下總冠軍。（高雄市文化局提供）

2025/05/02 08:40

〔記者李惠洲／高雄報導〕以「海神」為隊名的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄在地球隊高雄全家海神職業籃球隊，上週末進行本季最後2場主場例行賽，在攸關季後賽門票的關鍵時刻，文化局副局長簡嘉論率高雄市立歷史博物館館長李文環與高雄市立美術館代表，一起帶著海巡媽祖「壓轎金」 與藝術家合作開運小物於賽前探班致意，感謝海神幾年來持續對高雄文化活動的支持，更祈願季後賽一切順利，替高雄再拿下一座職籃總冠軍。

文化局局長王文翠表示，高雄全家海神立足高雄，參與見證城市重大時刻，自台灣設計展、高雄春天藝術節草地音樂會、內惟藝術中心開幕營運、戲獅甲、哈瑪星鐵道復駛等，幾年來感謝海神對高雄重要文化活動的支持。因此在季末爭取季後賽的最後主場賽事前，帶著林園鳳芸宮海巡媽壓轎金以及與藝術家黃法誠合作的「覓好運」蛇年小禮致贈全隊球員教練與後勤行政團隊，盼真正的「海上女神」媽祖可以護佑海神一切平安順利，以信仰與藝術為海神帶來好運。王文翠表示，經過上週末2場熱血沸騰的對決，恭喜海神確認提前晉級季後賽，持續往總冠軍之路邁進。

高雄全家海神隊看板球星胡瓏貿因緣際會在馬祖開始成為媽祖信徒，有空都會去拜各地的媽祖，也帶來獅甲慈明宮的結緣品與大家分享。（高雄市文化局提供）

四月中旬林園鳳芸宮媽祖海巡停靠在高雄流行音樂中心，吸引大批民眾前來朝聖。（記者李惠洲攝）

高雄市文化局團隊於高雄全家海神職籃隊本季最後主場賽事前，帶著海巡媽祖壓轎金與蛇年好運小禮探班，盼「海上女神」護佑海神勇闖季後賽，為高雄再拿下一座總冠軍。（高雄市文化局提供）

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