整夜未睡！白沙屯「香燈腳」累了 老翁跌落溝渠、婦人昏倒

七旬老翁跌落西濱溝渠，引起香燈腳圍觀。（警方提供）

2025/05/02 08:12

〔記者張軒哲／台中報導〕國內宗教盛事之一的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，今年吸引近33萬名「香燈腳」報名隨行，今日進香隊伍行經台中海線狀況百出，清晨就有兩名「香燈腳」昏倒，其中一名七旬男子還從西濱橋下平面道路跌落稻田溝渠，後頸部受傷送醫急救，幸無生命危險。

今日清晨白沙屯媽祖急行軍隊伍行經西濱快路道路台中段，7點許來自台南70歲黃姓男子疑因整夜未睡，精神不濟，突然「啊」一聲，從平面道路跌落路邊的農田溝渠，落差約2.2公尺高，引起路過民眾驚呼，清水所巡佐周義偕、徐振哲見狀立即跳下田裡將黃男從水溝扶起，黃男後頸部有受傷，協助送往梧棲童醫院救醫，意識清楚，無生命危險。

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另外，一對60多歲夫妻從新竹南下，跟隨白沙屯媽祖進香，於今日清晨6時30分許，走到清水區港埠路與三順路口，婦人因體力不支昏倒，適清水警分局高美所副所長李財安執勤交通疏導時發現，與民眾趕緊將老婦攙扶到路邊休息，並通知救護車到場，協助老婦送醫。警方呼籲由於媽祖鑾轎南下急行，民眾應視自身狀況及體力負擔，適當休息。

婦人隨白沙屯媽祖進香昏倒路口，警方前來救援。（警方提供）

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