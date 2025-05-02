下週鋒面接力來襲！今高溫恐破35度 未來一週一天比一天熱

氣象專家指出，預估今日西部高溫可達30至34度之間，南部近山區有機會突破35度，且未來一週氣溫趨勢是一天比一天來得熱。（資料照）

2025/05/02 08:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣恢復穩定，白天晴朗偏熱，氣象專家指出，預估西部高溫可達30至34度之間，南部近山區有機會突破35度，且未來一週氣溫趨勢是一天比一天來得熱。專家也提醒，未來一週將有鋒面接力來襲。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受偏東風到東南風影響，環境水氣減少，除迎風面的東半部地區及中南部山區仍有局部短暫零星陣雨外，其餘各地均為晴到多雲的穩定天氣。

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「林老師氣象站」表示，今日氣溫部份，西半部高溫普遍可以來到30至34度之間，尤其南部近山區會再更高一些，有機會衝到35度或以上；東半部高溫也在27至30度之間。

「林老師氣象站」也提醒，未來一週氣溫趨勢是一天比一天來得熱，提醒外出前預先做好防曬、並多補充水分。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴時多雲，天氣偏熱；午後中南部山區及花東偶有零星降雨的機率。週六、週日各地大致多雲時晴，但天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，下週一不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下週二、三「梅雨季」首波鋒面通過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四至週六鋒面逐漸北移，台灣不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。至於下下週日將有「梅雨季」第2波鋒面南下，天氣轉變。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬，未來10天「熱帶擾動」模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展。最新美國模式則調整為，部分模擬路徑通過菲律賓後，向北迴轉，發展的機率亦降低。

「林老師氣象站」也提醒，未來一週氣溫趨勢是一天比一天來得熱，外出前可預先做好防曬、並多補充水分。（圖擷自臉書）

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