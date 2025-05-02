「不分區」里長善舉伸向山區部落 溫暖恆春半島獨居長者

「不分區」里長曾乙城（右二）善舉伸向山區部落，溫暖獨居長者。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/02 07:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節前，恆春半島的山海間瀰漫著一絲溫暖。恆春鎮網紗里里長曾乙城，帶領「東南角月光海」志工團，點亮偏鄉獨居長者的生活。這位公益路上的行者，近日於滿州鄉長樂村分水領，為20名中低收入獨居戶送上每戶4公斤池上米與4包麵條，簡單的物資，卻承載著濃濃的關懷，讓長者們在佳節前感受到社會的溫暖。

被戲稱「不分區里長」的曾乙城善舉不止於此。他將目光投向更遠的獅子鄉伊屯部落，為30位中低收入獨居長者同樣送上4公斤池上米與4包麵條，合計50戶受惠。這些長者散居在恆春半島的山區角落，許多人連穩定三餐都成問題。曾里長的捐贈，宛如一盞微光，照進他們孤寂的日常。他強調，這僅是拋磚引玉，盼更多人加入公益行列，讓愛心如潮水般湧向偏鄉。

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「每一份物資，都是對長者的一份心意。」曾乙城眼中閃著對公益的執著。他說，恆春半島的部落裡，還有無數獨居長者需要援手。端午佳節，本是團圓時刻，但對這些長者而言，卻可能是孤單的煎熬。他的行動，不僅送去糧食，更送去一份被關懷的溫暖，讓長者們在節日裡也能感受到人情的美好。

曾乙城呼籲，社會各界能在節日前夕，關注這些被遺忘的角落，讓愛心成為最美的節日禮物，溫暖每一位長者的心。

「不分區」里長曾乙城（左一）善舉伸向山區部落，溫暖獨居長者。（記者蔡宗憲攝）

「不分區」里長曾乙城（左一）善舉伸向山區部落，溫暖獨居長者。（記者蔡宗憲攝）

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